Promocja Pekao może przejść Ci koło nosa. Tylko do 17 czerwca 2026
Pekao chce zachęcić Polaków do oszczędzania. I to mu się chwali. Z promocji do 5,00% w skali roku dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym można skorzystać już tylko do 17 czerwca 2026. Oto, co warto wiedzieć.
Konto Oszczędnościowe w Pekao - promocja do 17 czerwca
Jeszcze przez ponad tydzień, można skorzystać z promocji, jaką na swojej głównej stronie internetowej promuje bank Pekao. Bank oferuje aż 5% w skali roku do kwoty 100 000 zł, do 3 miesięcy od przystąpienia do promocji. Warto podkreślić, że jest to doskonała okazja na pomnożenie swoich środków, bowiem oprocentowanie standardowe Konta Oszczędnościowego to zaledwie 0,50% w skali roku.
Jak każda promocja, wymaga od użytkownika spełnienia kilku warunków. Można do niej przystąpić jeszcze przez tydzień, do 17 czerwca 2026 roku.
Warunki są określone w regulaminie, zamieszczonym na stronie banku. I nie są one jakieś szczególnie wymyślne. Należy mieć Konto w PLN np. Przekorzystne lub Konto Świat Premium, otworzyć Konto Oszczędnościowe, a także wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych (kartą lub BLIK-iem) w każdym cyklu rozliczeniowym.
Każda złotówka wpłacona na Konto Oszczędnościowe jest oprocentowana. Odsetki naliczamy na koniec każdego miesiąca i dopisujemy do salda na Koncie Oszczędnościowym.
Wpłacać i wypłacać środki można w dowolnych terminach i kwotach.
Konto Oszczędnościowe można otworzyć w serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay oraz w placówkach bankowych i partnerskich na terenie Polski.