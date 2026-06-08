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Promocja Pekao może przejść Ci koło nosa. Tylko do 17 czerwca 2026

Pekao chce zachęcić Polaków do oszczędzania. I to mu się chwali. Z promocji do 5,00% w skali roku dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym można skorzystać już tylko do 17 czerwca 2026. Oto, co warto wiedzieć. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:28
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Promocja Pekao może przejść Ci koło nosa. Tylko do 17 czerwca 2026
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Konto Oszczędnościowe w Pekao - promocja do 17 czerwca

Jeszcze przez ponad tydzień, można skorzystać z promocji, jaką na swojej głównej stronie internetowej promuje bank Pekao. Bank oferuje aż 5% w skali roku do kwoty 100 000 zł, do 3 miesięcy od przystąpienia do promocji. Warto podkreślić, że jest to doskonała okazja na pomnożenie swoich środków, bowiem oprocentowanie standardowe Konta Oszczędnościowego to zaledwie 0,50% w skali roku. 

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Jak każda promocja, wymaga od użytkownika spełnienia kilku warunków. Można do niej przystąpić jeszcze przez tydzień, do 17 czerwca 2026 roku.

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Warunki są określone w regulaminie, zamieszczonym na stronie banku. I nie są one jakieś szczególnie wymyślne. Należy mieć Konto w PLN np. Przekorzystne lub Konto Świat Premium, otworzyć Konto Oszczędnościowe, a także wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych (kartą lub BLIK-iem) w każdym cyklu rozliczeniowym. 

Każda złotówka wpłacona na Konto Oszczędnościowe jest oprocentowana. Odsetki naliczamy na koniec każdego miesiąca i dopisujemy do salda na Koncie Oszczędnościowym.

tłumaczy bank.

Wpłacać i wypłacać środki można w dowolnych terminach i kwotach.

Konto Oszczędnościowe można otworzyć w serwisie internetowym Pekao24, aplikacji PeoPay oraz w placówkach bankowych i partnerskich na terenie Polski. 

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: pekao.com.pl