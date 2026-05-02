Android Auto 16.8 odmienia auto nie do poznania

Od kryptonimu „Earth” do „Car widgets”

Jak donosi portal Tom's Guide, najświeższa aktualizacja platformy Android Auto kryje w sobie bardzo długo oczekiwaną nowość – pełnoprawne widżety, które już wkrótce na stałe zagoszczą na ekranach systemów inforozrywki w naszych pojazdach.

Przez długi czas nowa funkcja rozwijana była pod tajemniczą nazwą „Earth”. Wraz z najnowszą aktualizacją zyskała jednak ostateczną, oficjalną nazwę: „Car widgets” (widżety samochodowe). Jak wynika z opisu odnalezionego w kodzie oprogramowania, nowość pozwoli na „wyświetlanie zwięzłych informacji dzięki szybkim poleceniom”.

Oznacza to, że kierowcy zyskają błyskawiczny dostęp do kluczowych danych – na przykład do prognozy pogody czy szybkiego sterowania multimediami – bez konieczności żmudnego nawigowania po skomplikowanym menu systemu.

Finalna wersja jest już praktycznie gotowa

Udostępnione w sieci materiały zdradzają zarys działania widżetów na ekranie głównym oraz zupełnie nowe ikony pogodowe. Wszystko wskazuje na to, że faza rozwoju i kodowania dobiega końca, a stabilna wersja udostępniająca tę przydatną funkcję trafi do kierowców na całym świecie już w najbliższych tygodniach.