Android Auto 16.8 odmienia auto nie do poznania
Wyobraź sobie, że ekran w Twoim samochodzie staje się jeszcze bardziej intuicyjny i przypomina interfejs ulubionego smartfonu z Androidem. Google właśnie robi ogromny krok w tym kierunku, testując wariant platformy Android Auto oznaczony numerem 16.8.
Od kryptonimu „Earth” do „Car widgets”
Jak donosi portal Tom's Guide, najświeższa aktualizacja platformy Android Auto kryje w sobie bardzo długo oczekiwaną nowość – pełnoprawne widżety, które już wkrótce na stałe zagoszczą na ekranach systemów inforozrywki w naszych pojazdach.
Przez długi czas nowa funkcja rozwijana była pod tajemniczą nazwą „Earth”. Wraz z najnowszą aktualizacją zyskała jednak ostateczną, oficjalną nazwę: „Car widgets” (widżety samochodowe). Jak wynika z opisu odnalezionego w kodzie oprogramowania, nowość pozwoli na „wyświetlanie zwięzłych informacji dzięki szybkim poleceniom”.
Oznacza to, że kierowcy zyskają błyskawiczny dostęp do kluczowych danych – na przykład do prognozy pogody czy szybkiego sterowania multimediami – bez konieczności żmudnego nawigowania po skomplikowanym menu systemu.
Finalna wersja jest już praktycznie gotowa
Udostępnione w sieci materiały zdradzają zarys działania widżetów na ekranie głównym oraz zupełnie nowe ikony pogodowe. Wszystko wskazuje na to, że faza rozwoju i kodowania dobiega końca, a stabilna wersja udostępniająca tę przydatną funkcję trafi do kierowców na całym świecie już w najbliższych tygodniach.
Do tej pory interfejs Android Auto był stosunkowo sztywny. Wprowadzenie widżetów całkowicie to zmienia, oferując użytkownikom ogromne możliwości personalizacji pulpitu. Szybszy dostęp do wybranych funkcji i informacji to nie tylko wyższy komfort, ale przede wszystkim znacznie większe bezpieczeństwo jazdy – kierowca nie będzie musiał na długo odrywać wzroku od drogi, by dostać się do potrzebnej aplikacji i uruchomić pożądaną akcję.