Spotify z nową funkcją. Mocno ułatwi słuchanie muzyki

Drażni Cię, gdy szukasz lubianego artysty lub nowości w ramach danego gatunku, a dostajesz AI slop? Niedługo łatwiej będzie tego uniknąć.

Przemysław Banasiak (Yokai)
19:46
Spotify wprowadza nowe oznaczenie "Verified by Spotify", które ma pomóc użytkownikom odróżnić prawdziwych artystów od profili opartych na muzyce generowanej przez sztuczną inteligencję. To kolejny ruch platformy wymierzony w zalew treści AI, ale również podszywanie się pod znanych artystów i podcasterów z innych serwisów.

Nawet 44% nowych nagrań u konkurencji to muzyka AI

Nowa odznaka będzie widoczna na profilach artystów oraz obok ich nazw w wynikach wyszukiwania. Spotify pokaże przy nich zielony znacznik. Wdrożenie ma odbywać się stopniowo w najbliższych tygodniach, ponieważ liczba profili w serwisie jest ogromna.

Liczyć się będą m.in. powiązane konta społecznościowe, informacje o koncertach, sprzedaż merchu oraz ogólnie rozpoznawalna aktywność artystyczna. Znaczenie ma mieć także stałe zainteresowanie słuchaczy. Spotify chce wyróżniać profile, których użytkownicy aktywnie szukają przez dłuższy czas, a nie takie, które zaliczyły jednorazowy skok popularności.

Niestety, Spotify nie ujawnia, ile utworów AI trafia codziennie na platformę, ale konkurencyjny Deezer przekazał niedawno, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stanowi już 44% wszystkich nowych nagrań przesyłanych każdego dnia. W tle jest też presja ze strony branży muzycznej. Sony Music informowało, że zażądało usunięcia ponad 135 tysięcy utworów AI, które podszywały się pod ich artystów.

