Sekretna funkcja w One UI 9. Samsung posłuchał użytkowników

Prędkość sieci pod ręką

Twój Internet działa wolno i chcesz sprawdzić, co się dzieje? Do tej pory wymagało to instalowania zewnętrznych aplikacji. Teraz Samsung bierze sprawy w swoje ręce. W testowej wersji nakładki One UI 9, dostępnej obecnie na modelach z serii Galaxy S26, pojawiła się użyteczna opcja.

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Chodzi o wbudowany wskaźnik prędkości sieci. Tę przydatną nowość zauważył jako pierwszy serwis SammyGuru. Miernik pokazuje się tuż obok ikony zasięgu lub Wi-Fi na pasku stanu. Dzięki niemu od razu wiesz, z jaką szybkością pobierane i wysyłane są dane. To mała zmiana, która bardzo ułatwia życie zaawansowanym użytkownikom Androida.

Aplikacja Good Lock zaskakuje

Warto jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. Nowy wskaźnik nie jest dostępny domyślnie w głównych ustawieniach telefonu. Aby z niego skorzystać, musisz sięgnąć po aplikację Good Lock. To oficjalne narzędzie Samsunga służące do głębokiej personalizacji systemu.

Wewnątrz aplikacji Good Lock musisz pobrać moduł o nazwie QuickStar. To właśnie tam ukryto przełącznik aktywujący nasz nowy miernik prędkości. Sam moduł QuickStar pozwala zresztą na o wiele więcej. Za jego pomocą włączysz lub ukryjesz inne ikony na pasku stanu, takie jak budzik czy wskaźnik głośności.

Co jeszcze skrywa One UI 9?

Miernik Internetu to nie koniec dobrych wieści dla fanów personalizacji. Serwis Android Authority donosi, że QuickStar otrzymał jeszcze jeden ciekawy przełącznik. Nosi on nazwę "Ongoing chip activity" i służy do wyłączania funkcji Now Bar. Daje to posiadaczom Galaxy jeszcze większą kontrolę nad wyglądem górnego paska, choć nazewnictwo może się zmienić przed finalną premierą.