Oprogramowanie

Sekretna funkcja w One UI 9. Samsung posłuchał użytkowników

Użytkownicy smartfonów Samsunga od dawna prosili o tę funkcję. W najnowszej becie One UI 9 wreszcie się jej doczekaliśmy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:42
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Sekretna funkcja w One UI 9. Samsung posłuchał użytkowników
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Prędkość sieci pod ręką

Twój Internet działa wolno i chcesz sprawdzić, co się dzieje? Do tej pory wymagało to instalowania zewnętrznych aplikacji. Teraz Samsung bierze sprawy w swoje ręce. W testowej wersji nakładki One UI 9, dostępnej obecnie na modelach z serii Galaxy S26, pojawiła się użyteczna opcja.

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Chodzi o wbudowany wskaźnik prędkości sieci. Tę przydatną nowość zauważył jako pierwszy serwis SammyGuru. Miernik pokazuje się tuż obok ikony zasięgu lub Wi-Fi na pasku stanu. Dzięki niemu od razu wiesz, z jaką szybkością pobierane i wysyłane są dane. To mała zmiana, która bardzo ułatwia życie zaawansowanym użytkownikom Androida.

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Aplikacja Good Lock zaskakuje

Warto jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. Nowy wskaźnik nie jest dostępny domyślnie w głównych ustawieniach telefonu. Aby z niego skorzystać, musisz sięgnąć po aplikację Good Lock. To oficjalne narzędzie Samsunga służące do głębokiej personalizacji systemu.

Wewnątrz aplikacji Good Lock musisz pobrać moduł o nazwie QuickStar. To właśnie tam ukryto przełącznik aktywujący nasz nowy miernik prędkości. Sam moduł QuickStar pozwala zresztą na o wiele więcej. Za jego pomocą włączysz lub ukryjesz inne ikony na pasku stanu, takie jak budzik czy wskaźnik głośności.

Sekretna funkcja w One UI 9. Samsung posłuchał użytkowników

Co jeszcze skrywa One UI 9?

Miernik Internetu to nie koniec dobrych wieści dla fanów personalizacji. Serwis Android Authority donosi, że QuickStar otrzymał jeszcze jeden ciekawy przełącznik. Nosi on nazwę "Ongoing chip activity" i służy do wyłączania funkcji Now Bar. Daje to posiadaczom Galaxy jeszcze większą kontrolę nad wyglądem górnego paska, choć nazewnictwo może się zmienić przed finalną premierą.

Nowa nakładka bazuje na najnowszym systemie Android 17 firmy Google. Sam system nie zadebiutował jeszcze oficjalnie nawet na smartfonach z serii Pixel, a Samsung już nad nim pracuje. Obecnie beta One UI 9 działa tylko na modelach Galaxy S26, ale producent niedługo rozszerzy testy o kolejne urządzenia. Niewykluczone też, że w przyszłości wskaźnik prędkości trafi prosto do standardowych ustawień, bez wymogu instalacji dodatków.

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: SammyGuru, Android Authority, BGR