Z zazdrością patrzę na HarmonyOS 7. Huawei wywraca stolik

Przestrzenny interfejs i efekty 3D

Jedną z najważniejszych nowości w HarmonyOS 7 jest zaawansowana, przestrzenna personalizacja ekranu (3D spatial design). System wykorzystuje możliwości sprzętowe urządzenia, aby przekształcić standardowe tapety w interaktywne, trójwymiarowe sceny na ekranie blokady.

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Użytkownik może dostrzec imponującą głębię obrazu przy każdym wybudzeniu telefonu. Zmiany wizualne objęły również podstawowe menu systemowe. Suwaki, przełączniki i przyciski zyskały immersyjne efekty świetlne, które dynamicznie reagują na dotyk. Choć nowy interfejs może budzić pewne skojarzenia ze znaną z produktów Apple estetyką płynnego szkła, rozwiązanie Huawei stawia na znacznie wyższą interaktywność.

Agentic AI, czyli jeszcze mądrzejsza Celia

HarmonyOS 7 to także potężny skok w rozwoju wbudowanego asystenta głosowego. Huawei określa ten nowy etap mianem „Agentic AI”. Zmodernizowana Celia nie jest już tylko prostym asystentem, lecz zintegrowanym systemowo centrum inteligencji.

Potrafi doskonale rozumieć złożone intencje użytkownika, błyskawicznie wyszukiwać informacje oraz wykonywać wieloetapowe zadania bezpośrednio wewnątrz ulubionych aplikacji — bez konieczności ręcznego przedzierania się przez opcje i podmenu.

Dzięki wdrożeniu nowego silnika Intelligent Agent Framework 2.0, system osiąga ponad 90-procentową skuteczność w realizacji wydawanych mu poleceń. Co więcej, zoptymalizowane oprogramowanie działa o 15% szybciej w porównaniu do poprzednich wersji systemu. Ten wzrost wydajności jest szczególnie zauważalny podczas uruchamiania gier mobilnych i streamingu wideo, które teraz działają zauważalnie płynniej.

Premiera jesienią