Nowa aktualizacja, nowe problemy. Microsoft zepsuł kopie zapasowe
Popularny slogan głosi, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą je robić w przyszłości. Dochodzi właśnie kolejna grupa: ci, którzy chcieliby je robić, ale nie mogą, bo mają Windowsa.
Schemat tej historii jest stary jak Windows 11: aktualizacja zabezpieczeń KB5083769 z kwietnia 2026 roku zawiera w sobie pewien mały błąd, który okazuje się brzemienny w skutkach dla użytkowników systemów Windows 11 24H2 i 25H2, zarówno w wariantach Home, jak i Pro. Otóż nie mogą oni stworzyć kopii zapasowej swoich dysków, jeśli korzystają z oprogramowania firm trzecich.
Windows 11 bez kopii zapasowych
Gdyby nie to, że Microsoft przyzwyczaił nas już do absurdalnych problemów, to nałożyłbym foliową czapeczkę i doszukiwał się spisku w tym, że rozwiązania od MS działają, a problemem są te od zewnętrznych dostawców. A przynajmniej części z nich, bo źródła podają jako przykłady Cyber Protect Cloud, Reflect, NinjaOne Backup i UrBackup Server.
Firma Acronis, która stoi za Cyber Protect Cloud, opublikowała informację, z której wynika, że podczas tworzenia kopii zapasowej na jej oprogramowaniu wyrzucany jest następujący błąd:
Kopia zapasowa nie powiodła się, ponieważ podczas tworzenia migawki upłynął limit czasu usługi Microsoft VSS.
I to właśnie usługa Microsoft VSS jest podstawowym komponentem w systemie Windows do tworzenia kopii zapasowych. Została ona wprowadzona jeszcze w czasach Windows Server 2003, który do tej pory kojarzył mi się głównie z tym, że stylistycznie wyglądał jak połączenie Windows 2000 i Windows XP. Skupmy się jednak na samym problemie. Otóż Microsoft na razie nie wydał żadnego oświadczenia. Natomiast Acronis zidentyfikowało problem następująco:
Ta aktualizacja może spowodować problemy systemowe, które wpłyną na działanie usługi Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service), prowadząc do awarii tworzenia kopii zapasowych. W niektórych przypadkach dotknięta nią maszyna może również utracić łączność z konsolą w chmurze i wyświetlać się jako offline.
Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać, aż Microsoft dzielnie ogłosi rozwiązanie problemu, który właśnie stworzył.