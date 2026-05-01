Nowa aktualizacja, nowe problemy. Microsoft zepsuł kopie zapasowe

Schemat tej historii jest stary jak Windows 11: aktualizacja zabezpieczeń KB5083769 z kwietnia 2026 roku zawiera w sobie pewien mały błąd, który okazuje się brzemienny w skutkach dla użytkowników systemów Windows 11 24H2 i 25H2, zarówno w wariantach Home, jak i Pro. Otóż nie mogą oni stworzyć kopii zapasowej swoich dysków, jeśli korzystają z oprogramowania firm trzecich.

Windows 11 bez kopii zapasowych

Gdyby nie to, że Microsoft przyzwyczaił nas już do absurdalnych problemów, to nałożyłbym foliową czapeczkę i doszukiwał się spisku w tym, że rozwiązania od MS działają, a problemem są te od zewnętrznych dostawców. A przynajmniej części z nich, bo źródła podają jako przykłady Cyber ​​Protect Cloud, Reflect, NinjaOne Backup i UrBackup Server.

Firma Acronis, która stoi za Cyber ​​Protect Cloud, opublikowała informację, z której wynika, że podczas tworzenia kopii zapasowej na jej oprogramowaniu wyrzucany jest następujący błąd:

Kopia zapasowa nie powiodła się, ponieważ podczas tworzenia migawki upłynął limit czasu usługi Microsoft VSS.

I to właśnie usługa Microsoft VSS jest podstawowym komponentem w systemie Windows do tworzenia kopii zapasowych. Została ona wprowadzona jeszcze w czasach Windows Server 2003, który do tej pory kojarzył mi się głównie z tym, że stylistycznie wyglądał jak połączenie Windows 2000 i Windows XP. Skupmy się jednak na samym problemie. Otóż Microsoft na razie nie wydał żadnego oświadczenia. Natomiast Acronis zidentyfikowało problem następująco:

Ta aktualizacja może spowodować problemy systemowe, które wpłyną na działanie usługi Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service), prowadząc do awarii tworzenia kopii zapasowych. W niektórych przypadkach dotknięta nią maszyna może również utracić łączność z konsolą w chmurze i wyświetlać się jako offline.