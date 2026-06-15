Bank z pilnym komunikatem. Powinni zapoznać się z nim wszyscy klienci
Ledwie skończył się weekend, a BNP Paribas ogłosił komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy klienci, korzystający z serwisu banku w trakcie tygodnia. Bank, podobnie jak w zeszłym roku, zapowiedział przerwę w działaniu, która będzie miała miejsce w środku tygodnia.
Planowana przerwa techniczna już we środę
BNP Paribas na swojej stronie internetowej z komunikatami właśnie zamieścił nowy, skierowany do wszystkich swoich klientów. Dotyczy on planowanej przerwy i utrudnień w korzystaniu z usług banku. Serwis internetowy banku przestanie działać, w najbliższą środę i to już o 22:00. Warto, aby klienci mieli to na uwadze i nie planowali w tym czasie żadnych ważnych transakcji.
Informujemy, że 17.06.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 18.06.2026 serwis bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.
Bank jednocześnie uspokaja, że przerwa nie jest wynikiem awarii, ale utrudnienia wynikają z rutynowych prac serwisowych, które służą ulepszeniu bankowej strony. Podczas przerwy, przez cały czas, klienci będą mieli dostęp do systemów transakcyjnych, gdzie będą prezentowane numery infolinii oraz te do zastrzegania kart.
BNP Paribas rozdaje klientom pieniądze. Można dostać 550 zł
Paribas to nie tylko przerwy, to także promocje, z których klienci mogą korzystać do woli. Ale w tym przypadku, warto się pospieszyć. BNP Paribas przygotował szaloną promocję dla nowych klientów. Ma chwytliwą nazwę "Letni szał" i trwa do osiągnięcia 4000 rejestracji w promocji. Zatem - kto pierwszy, ten skorzysta. Promocja nie będzie trwała dłużej niż 21 czerwca 2026. To ostatnie dni, aby skorzystać.