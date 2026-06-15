Bank z pilnym komunikatem. Powinni zapoznać się z nim wszyscy klienci

Planowana przerwa techniczna już we środę

BNP Paribas na swojej stronie internetowej z komunikatami właśnie zamieścił nowy, skierowany do wszystkich swoich klientów. Dotyczy on planowanej przerwy i utrudnień w korzystaniu z usług banku. Serwis internetowy banku przestanie działać, w najbliższą środę i to już o 22:00. Warto, aby klienci mieli to na uwadze i nie planowali w tym czasie żadnych ważnych transakcji.

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Informujemy, że 17.06.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 18.06.2026 serwis bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. podał na swojej stronie BNP Paribas.

Bank jednocześnie uspokaja, że przerwa nie jest wynikiem awarii, ale utrudnienia wynikają z rutynowych prac serwisowych, które służą ulepszeniu bankowej strony. Podczas przerwy, przez cały czas, klienci będą mieli dostęp do systemów transakcyjnych, gdzie będą prezentowane numery infolinii oraz te do zastrzegania kart.

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