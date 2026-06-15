Płatności bezgotówkowe

Bank z pilnym komunikatem. Powinni zapoznać się z nim wszyscy klienci

Ledwie skończył się weekend, a BNP Paribas ogłosił komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy klienci, korzystający z serwisu banku w trakcie tygodnia. Bank, podobnie jak w zeszłym roku, zapowiedział przerwę w działaniu, która będzie miała miejsce w środku tygodnia. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:41
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Bank z pilnym komunikatem. Powinni zapoznać się z nim wszyscy klienci
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Planowana przerwa techniczna już we środę

BNP Paribas na swojej stronie internetowej z komunikatami właśnie zamieścił nowy, skierowany do wszystkich swoich klientów. Dotyczy on planowanej przerwy i utrudnień w korzystaniu z usług banku. Serwis internetowy banku przestanie działać, w najbliższą środę i to już o 22:00. Warto, aby klienci mieli to na uwadze i nie planowali w tym czasie żadnych ważnych transakcji.

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Informujemy, że 17.06.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 18.06.2026 serwis bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

podał na swojej stronie BNP Paribas.

Bank jednocześnie uspokaja, że przerwa nie jest wynikiem awarii, ale utrudnienia wynikają z rutynowych prac serwisowych, które służą ulepszeniu bankowej strony. Podczas przerwy, przez cały czas, klienci będą mieli dostęp do systemów transakcyjnych, gdzie będą prezentowane numery infolinii oraz te do zastrzegania kart. 

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: BNP Paribas