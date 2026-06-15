W Lidlu aż 900 zł taniej. Konkurent woła 4 razy więcej
Lidl rusza ze świetną promocją. Popularny sprzęt można nie tylko kupić aż o 900 zł taniej, ale też za kwotę cztery razy mniejszą niż konkurencja.
Lidl przygotował świetną ofertę dla miłośników gotowania, którzy lubią trochę ułatwić sobie przygotowanie ulubionych posiłków. Sklep rusza z promocją na swojego robota kuchennego MC Smart z Wi-Fi. Ten będzie aż o 900 zł tańszy i jednocześnie cztery razy tańszy niż Thermomix TM7.
Lidl rozbija bank Lidlomixem
Promocja na robota kuchennego MC Smart z Wi-Fi rusza w najbliższy piątek 19 czerwca i potrwa aż do 28 czerwca, więc będzie sporo czasu na podjęcie decyzji. Urządzenie zostanie przecenione z 2499 do zaledwie 1599 zł. Dzięki temu aż 900 zł zostaje w kieszeni, które można wydać np. na dodatkowe akcesoria lub po prostu składniki do potraw.
Lidlomix, bo tak potocznie określany jest robot Lidla, wyposażony jest w misę o pojemności całkowitej 4,5 litra, chociaż maksymalne zapełnienie to 3 litry. Warto wspomnieć też o 8-calowym, dotykowym ekranie do obsługi sprzętu.
Robot ma moc 1200 W i pozwala między innymi na: gotowanie na parze, gotowanie, zagniatanie, ubijanie, miksowanie, gotowanie jaj, ważenie, sous vide, fermentowanie, podsmażanie czy też rozdrabnianie. W nazwie nie bez powodu znajduje się Wi-Fi, ponieważ urządzenie pozwala na pobieranie darmowych przepisów z dostępnej bazy.