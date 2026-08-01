Biedronka wyprzedaje rowery elektryczne. Damka i góral za grosze

Elektryczna damka z koszem w promocji tylko do 8 sierpnia, ale idzie nowe

Nieustannie trwa promocja Biedronki na elektryczną damkę z koszem z rabatem aż 57%, lipcowa akcja potrwa już jednak jeszcze tylko do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sieć dyskontów idzie jednak za ciosem i 1 sierpnia ruszyły dwie nowe promocje. Cena jednego z rowerów spada z 6999 zł na 3499 zł, drugiego z 5999 zł na 2999 zł, no a za tyle to już można się pochylić nad tymi sprzętami.

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Elektryczna damka BIKFUN AMAK00053 w Biedronce za 3499 zł

Nie jest to zupełna nowość Biedronki, lecz powrót czerwcowej promocji. Jeśli nie wyrobiliście się wtedy na doskonałą cenę, aż 50% rabat od jutra wraca na Biedronka Home, z darmową wysyłką kurierską pod same drzwi.

W ramach nowej promocji w obniżonej cenie dostępne są wszystkie trzy warianty kolorystyczne urządzenia, a więc jasnoszary, ciemnozielony i zadziornie żółty. Trzeba przyznać, że damki z Biedronki są wyjątkowo charakterne, a przy tym całkiem dobrze wyposażone.

Dostajemy 250 W silnik, akumulator o pojemności 10,2 Ah (wyjmowalny) i wspomaganie jazdy limitowane dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu do 25 km/h. Jest to tym samym w pełni przepisowy pojazd na polskich ścieżkach rowerowych czy w przestrzeni miejskiej.

Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 120 kg, a jego sylwetka przeznaczona jest dla osób o wzroście od 155 do 190 cm. Za napęd odpowiada tylny silnik o momencie obrotowym rzędu aż 40-45 Nm, co sprawia, że strome podjazdy pokonujemy bez uronienia choćby kropli potu. Co ważne, w zestawie znalazł się wygodny bagażnik, pozwalający zabrać ze sobą więcej na przejażdżkę.

Niska 17–calowa rama i 26–calowe koła w połączeniu z masą 26 kg sprawiają, że jest to wygodna propozycja nie tylko dla strongmanów, ale i dla osób o drobniejszej posturze. Zasięg wspomaganej jazdy wynosi od 35 do 50 km, w zależności od stylu jazdy.

Elektryczny góral MTB Ancheer, 27,5” za 2999 zł

Druga z nowości wyprzedażowych to rower MTB Ancheer z wygodnymi na dłuższych trasach dużymi kołami 27,5”. Jego największym atutem zdaje się ekstremalnie niska masa, ta wynosi bowiem zaledwie 20,5 kg. Tej masy rowerami jeździło się za dzieciaka, a przecież nie miały one wbudowanego silnika 250 W i wyjmowanego akumulatora 10,2 Ah.

Pomimo lekkiej konstrukcji, moment obrotowy wynosi tutaj do 35 Nm, a zasięg wspomaganej jazdy sięga 40 km na jednym ładowaniu. Nie zabrakło tylnych i bocznych odblasków, dzwonka i manetki blokady w amortyzatorze.