Biedronka wyprzedaje rowery. Elektryczna damka w cenie składaka

Rower elektryczny damski BIKFUN AMAK00053

Nie dajmy się zwariować, wysokie podnoszenie nogi to dyskomfort nie tylko dla dam, ale i dla panów. Aktualna propozycja Biedronki staje się tym samym atrakcyjna praktycznie dla każdego. Niska 17-calowa rama, a przy tym klasyczne 26-calowe koła w połączeniu z masą pojazdu wynoszącą zaledwie 26 kg to idealny przepis na sukces.

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Sprzęt jest przy tym w pełni zgodny z polskimi przepisami ruchu, ma 250 W silnik, akumulator o pojemności 10,2 Ah (wyjmowalny) i wspomaganie limitowane dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu do 25 km/h. Można nim bezpiecznie wjeżdżać na ścieżki rowerowe i nie martwić się o mandaty za korzystanie ze sprzętu niedostosowanego do warunków europejskich.

Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa, rower został wyposażony w system hamulców tarczowych, a do tego ma amortyzowany przedni widelec z dostępną manetką blokady dla płaskich podjazdów. Na rowerze można pedałować w trybie klasycznym (poziom 0) oraz z wykorzystaniem 3 poziomów wspomagania (1-3). 7-biegowa przerzutka ułatwia pokonywanie podjazdów i dostosowanie przełożenia do wybranego poziomu wsparcia.

Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 120 kg, a jego sylwetka przeznaczona jest dla osób o wzroście od 155 do 190 cm. Za napęd odpowiada tylny silnik o momencie obrotowym rzędu aż 40-45 Nm, co sprawia, że strome podjazdy pokonujemy bez uronienia choćby kropli potu. Co ważne, w zestawie znalazł się wygodny bagażnik, pozwalający zabrać ze sobą więcej na przejażdżkę.

Promocja Biedronka Home na rowery BIKFUN AMAK00053