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Biedronka wyprzedaje rowery. Elektryczna damka w cenie składaka

Biedronka znowu to zrobiła. Do oferty wyprzedażowej największej sieci sklepów w Polsce trafiły trzy warianty rowerów elektrycznych z niską, damską ramą, którą chętnie wybierają też panowie.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 11:39
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Telepolis.pl
Biedronka wyprzedaje rowery. Elektryczna damka w cenie składaka
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Rower elektryczny damski BIKFUN AMAK00053

Nie dajmy się zwariować, wysokie podnoszenie nogi to dyskomfort nie tylko dla dam, ale i dla panów. Aktualna propozycja Biedronki staje się tym samym atrakcyjna praktycznie dla każdego. Niska 17-calowa rama, a przy tym klasyczne 26-calowe koła w połączeniu z masą pojazdu wynoszącą zaledwie 26 kg to idealny przepis na sukces.

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Sprzęt jest przy tym w pełni zgodny z polskimi przepisami ruchu, ma 250 W silnik, akumulator o pojemności 10,2 Ah (wyjmowalny) i wspomaganie limitowane dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu do 25 km/h. Można nim bezpiecznie wjeżdżać na ścieżki rowerowe i nie martwić się o mandaty za korzystanie ze sprzętu niedostosowanego do warunków europejskich.

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Biedronka wyprzedaje rowery. Elektryczna damka w cenie składaka

Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa, rower został wyposażony w system hamulców tarczowych, a do tego ma amortyzowany przedni widelec z dostępną manetką blokady dla płaskich podjazdów. Na rowerze można pedałować w trybie klasycznym (poziom 0) oraz z wykorzystaniem 3 poziomów wspomagania (1-3). 7-biegowa przerzutka ułatwia pokonywanie podjazdów i dostosowanie przełożenia do wybranego poziomu wsparcia.

Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 120 kg, a jego sylwetka przeznaczona jest dla osób o wzroście od 155 do 190 cm. Za napęd odpowiada tylny silnik o momencie obrotowym rzędu aż 40-45 Nm, co sprawia, że strome podjazdy pokonujemy bez uronienia choćby kropli potu. Co ważne, w zestawie znalazł się wygodny bagażnik, pozwalający zabrać ze sobą więcej na przejażdżkę.

Promocja Biedronka Home na rowery BIKFUN AMAK00053

W ramach aktualnej promocji w obniżonej cenie dostępne są wszystkie trzy warianty kolorystyczne urządzenia, a więc jasnoszary, ciemnozielony i zadziornie żółty. Rabat jest przy tym ogromny, bo to aż 3500 zł! Cena została obniżona z 6999 zł na 3499 zł, z darmową dostawą.

Biedronka wyprzedaje rowery. Elektryczna damka w cenie składaka
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telepolis
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Źródła zdjęć: Biedronka, wł
Źródła tekstu: Biedronka, oprac. wł