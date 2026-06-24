PanParagon a system kaucyjny. Ta zmiana była nieunikniona

PanParagon zmienił się

I nie o sam wygląd tu chodzi, ale także o techniczne zaplecze i narzędzia, które sprawiają, że ogarnianie codziennych zakupów i paragonów staje się coraz to wygodniejsze dla szarego Kowalskiego. Aplikacja przeszła szereg usprawnień w obszarze UX, wszystko po to, aby stała się jeszcze bardziej intuicyjna.

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PanParagon - co nowego zostało dodane?

Od teraz będziesz mieć możliwość skanowania i bezpiecznego przechowywania wszystkich kwitków kaucyjnych bezpośrednio w aplikacji. PanParagon sam uporządkuje dokumenty i przypomni Ci o terminie ich ważności. czytamy na stronie PanParagon.pl

W aplikacji włączona została funkcja obsługi papierowych voucherów kaucyjnych, na które klienci notorycznie narzekali. Nic dziwnego, to właśnie one lubią się gubić. Od teraz PanParagon pospieszy nam na ratunek - wystarczy, że sfotografujemy papierowy kwitek potwierdzający zwrot kaucji. System zrobi za nas resztę. Automatycznie zeskanuje z niego dane i zapisze całość w formie cyfrowej. Wszystko to dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania tekstu ze zdjęcia (OCR).

PanParagon.pl

Ale to nie koniec korzyści. Aplikacja do przechowywania paragonów przypomni nam także o terminie wykorzystania vouchera za oddane w butelkomacie opakowania. Katalog produktów, który wyciąga na postawie paragonów szczegółowe informacje o zakupionych artykułach, został dodatkowo rozbudowany. Wystarczy jedynie zeskanować kod produktu, aby dowiedzieć się więcej odnośnie składu i wartości odżywczych produktu.