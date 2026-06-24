Radujcie się ludzie. Polon nadjeżdża i zastąpi Izerę

Za to na drogi wyjedzie Polon. A przynajmniej takie są plany, bo warto jednak zachować cień sceptycyzmu w tej sprawie. Tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych przecieków. I chociaż rozumiem, że jest to nawiązanie do Polski, to jednocześnie na myśl nasuwa się pierwiastek odkryty przez Marię Skłodowską-Curie (również nawiązujący do Polski), który jest wykorzystywany jako popularny dodatek do herbaty osób, które szczególnie mocno zaszły za skórę władzom pewnego kraju ze wschodnich rubieży europy, a mają to nieszczęście, że mieszkają na parterze. Innym może się kojarzyć jeszcze bardziej negatywnie, bo z Polonezem, czyli jednym z gorszych aut swoich czasów, a czasy te były nieciekawe same w sobie.

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Polon zamiast Izery, ale czy to jeszcze polska myśl techniczna?

Mniejsza jednak o nazwę. Może być Izera, może być Polon, może nawet nosić na masce napis Gruz Polski (to byłoby kolejne nawiązanie do Poloneza). Kluczowe jest jednak to, czy to będzie polskie auto, zaprojektowane przez polskich inżynierów i z wykorzystaniem polskiej technologii, czy po prostu jeden z Tajwańskich samochodów z przeklejonym znaczkiem i zmontowany w Polsce, niczym swego czasu było montowane Deawoo Tico.