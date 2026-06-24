Fiskus przypomina, ale nie straszy. Problemy pojawią się jutro

eUrząd Skarbowy przestanie działać

I to już jutro, w godzinach wieczornych. Ale nie ma powodów do niepokoju. Niedostępność usługi wynika, tylko i wyłącznie, z zaplanowanych prac serwisowych. W godzinach 19:00-21:00 usługa eUrząd Skarbowy nie będzie dostępna. Lepiej zatem nie planować żadnych aktywności związanych z usługą we wskazanym czasie. Wszystkie pilne sprawy lepiej zrealizować przed rozpoczęciem prac serwisowych.

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Nie tylko eUrząd będzie miał przerwę

Warto pamiętać, że dzisiaj, 24 czerwca od godziny 19:00 do 20:30 planowane są prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT, która w tym czasie zostanie wyłączona.