Fintech

Fiskus przypomina, ale nie straszy. Problemy pojawią się jutro

Fiskus, na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, mówiący o tym, że 25 czerwca, przestanie działać usługa eUrząd Skarbowy. Ale nie ma się czego bać. Przerwa ta ma na celu wprowadzenie niezbędnych aktualizacji w systemie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:18
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Fiskus przypomina, ale nie straszy. Problemy pojawią się jutro
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eUrząd Skarbowy przestanie działać

I to już jutro, w godzinach wieczornych. Ale nie ma powodów do niepokoju. Niedostępność usługi wynika, tylko i wyłącznie, z zaplanowanych prac serwisowych. W godzinach 19:00-21:00 usługa eUrząd Skarbowy nie będzie dostępna. Lepiej zatem nie planować żadnych aktywności związanych z usługą we wskazanym czasie. Wszystkie pilne sprawy lepiej zrealizować przed rozpoczęciem prac serwisowych.

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Nie tylko eUrząd będzie miał przerwę

Warto pamiętać, że dzisiaj, 24 czerwca od godziny 19:00 do 20:30 planowane są prace serwisowe  w usłudze Twój e-PIT, która w tym czasie zostanie wyłączona. 

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Ministerstwo Finansów, z początkiem czerwca, zaczęło też konsultacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Celem przeprowadzanych rozmów było jedno - analiza dotyczasowych doświadczeń korzystania z systemu oraz zbieranie pomysłów na usprawnienie KSeF.  Jednym z poruszanych tematów, była kwestia logowania do systemu. Ministerstwo Finansów zasugerowało, aby tokeny w dalszym ciągu były jedną z metod autoryzacji do końca roku, co zapewni użytkownikom wygodę oraz bezpieczeństwo. Nowością miałoby być ustawienie ważności tokenów na okres od 1 do 365 dni, a także możliwość ich automatycznego odnawiania. 

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Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: podatki.gov.pl, rmf24.pl