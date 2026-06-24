Fiskus przypomina, ale nie straszy. Problemy pojawią się jutro
Fiskus, na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, mówiący o tym, że 25 czerwca, przestanie działać usługa eUrząd Skarbowy. Ale nie ma się czego bać. Przerwa ta ma na celu wprowadzenie niezbędnych aktualizacji w systemie.
eUrząd Skarbowy przestanie działać
I to już jutro, w godzinach wieczornych. Ale nie ma powodów do niepokoju. Niedostępność usługi wynika, tylko i wyłącznie, z zaplanowanych prac serwisowych. W godzinach 19:00-21:00 usługa eUrząd Skarbowy nie będzie dostępna. Lepiej zatem nie planować żadnych aktywności związanych z usługą we wskazanym czasie. Wszystkie pilne sprawy lepiej zrealizować przed rozpoczęciem prac serwisowych.
Nie tylko eUrząd będzie miał przerwę
Warto pamiętać, że dzisiaj, 24 czerwca od godziny 19:00 do 20:30 planowane są prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT, która w tym czasie zostanie wyłączona.
Ministerstwo Finansów, z początkiem czerwca, zaczęło też konsultacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Celem przeprowadzanych rozmów było jedno - analiza dotyczasowych doświadczeń korzystania z systemu oraz zbieranie pomysłów na usprawnienie KSeF. Jednym z poruszanych tematów, była kwestia logowania do systemu. Ministerstwo Finansów zasugerowało, aby tokeny w dalszym ciągu były jedną z metod autoryzacji do końca roku, co zapewni użytkownikom wygodę oraz bezpieczeństwo. Nowością miałoby być ustawienie ważności tokenów na okres od 1 do 365 dni, a także możliwość ich automatycznego odnawiania.