Sprzęt

Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję

Ofensywa na wciąż dziewiczym rynku trwa. Tym razem atak przypuszczono na tańszy segment cenowy, rezygnując ze znaczków znanych marek.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 23 CZE 2026
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Meta nie odpuszcza rynku inteligentnych okularów. Firma zapowiedziała nową linię urządzeń pod prostą nazwą Meta Glasses, która ma trafić do sprzedaży w cenie od 299 dolarów, czyli około 1125 złotych (+ VAT). Sprzęt ponownie powstaje we współpracy z EssilorLuxottica, ale tym razem nie będzie sprzedawany pod markami Ray-Ban ani Oakley.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zuckerberg chce by to był codzienny sprzęt dla każdego

Nowe okulary są już dostępne w wybranych krajach (jednak nie w Polsce), w kilku wersjach kolorystycznych oraz z różnymi typami soczewek, ale nie mają wbudowanego ekranu, a więc nie są konkurencją dla najbardziej zaawansowanych okularów AR. Zamiast tego producent stawia na kamerę, głośniki oraz integrację z asystentem Meta AI. Na oprawce znalazł się dedykowany przycisk, który domyślnie uruchamia sztuczną inteligencję, ale użytkownik będzie mógł przypisać mu również inną funkcję.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Okulary META Ray-Ban Wayfarer Czarny połysk
Okulary META Ray-Ban Wayfarer Czarny połysk
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Okulary META Ray-Ban Headliner Gen 2 Czarny połysk
Okulary META Ray-Ban Headliner Gen 2 Czarny połysk
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Okulary META Ray-Ban Skyler Gen 2 Czarny połysk
Okulary META Ray-Ban Skyler Gen 2 Czarny połysk
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Advertisement

Producent obiecuje ponad 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do zestawu dołączane jest etui ładujące, które ma zapewnić do 40 dodatkowych godzin działania. Pierwszym modelem z nowej serii jest Meta Adventurer z prostokątną oprawką, dostępną w rozmiarze standardowym i dużym. Meta Fury ma bardziej masywny, kanciasty kształt, a najbardziej modową propozycją są Meta Glasses by Kylie, czyli smukłe okulary o owalnej oprawce przygotowane we współpracy z Kylie Jenner.

Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję

Meta przekonuje, że okulary mają pomagać w codziennym życiu. Asystent AI odpowie na pytania, sprawdzi wyniki sportowe, zasugeruje restaurację w okolicy, a także rozpozna to, co widzi użytkownik. W planach jest też funkcja "Pedestrian navigation", czyli piesza nawigacja krok po kroku. Do tego tłumaczenie na żywo zostanie rozszerzone o 14 nowych języków, w tym japoński, mandaryński, hindi i koreański.

Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję

Mark Zuckerberg najwyraźniej chce, aby inteligentne okulary kojarzyły się nie tylko z drogim gadżetem dla entuzjastów nowych technologii. To może być problematyczne, biorąc pod uwagę ostatnie głośne afery z prywatnością. Zarówno w jego firmie, jak i z poprzednimi okularami Meta.

Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję
AMD Ryzen 3 3200G
Image
telepolis
AI sztuczna inteligencja Meta inteligentne okulary smart okulary Meta Glasses
Źródła zdjęć: Meta
Źródła tekstu: Meta, Counterpoint Research, TechCrunch, Oprac. własne