Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję

Meta nie odpuszcza rynku inteligentnych okularów. Firma zapowiedziała nową linię urządzeń pod prostą nazwą Meta Glasses, która ma trafić do sprzedaży w cenie od 299 dolarów, czyli około 1125 złotych (+ VAT). Sprzęt ponownie powstaje we współpracy z EssilorLuxottica, ale tym razem nie będzie sprzedawany pod markami Ray-Ban ani Oakley.

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Zuckerberg chce by to był codzienny sprzęt dla każdego

Nowe okulary są już dostępne w wybranych krajach (jednak nie w Polsce), w kilku wersjach kolorystycznych oraz z różnymi typami soczewek, ale nie mają wbudowanego ekranu, a więc nie są konkurencją dla najbardziej zaawansowanych okularów AR. Zamiast tego producent stawia na kamerę, głośniki oraz integrację z asystentem Meta AI. Na oprawce znalazł się dedykowany przycisk, który domyślnie uruchamia sztuczną inteligencję, ale użytkownik będzie mógł przypisać mu również inną funkcję.

Producent obiecuje ponad 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do zestawu dołączane jest etui ładujące, które ma zapewnić do 40 dodatkowych godzin działania. Pierwszym modelem z nowej serii jest Meta Adventurer z prostokątną oprawką, dostępną w rozmiarze standardowym i dużym. Meta Fury ma bardziej masywny, kanciasty kształt, a najbardziej modową propozycją są Meta Glasses by Kylie, czyli smukłe okulary o owalnej oprawce przygotowane we współpracy z Kylie Jenner.

Meta przekonuje, że okulary mają pomagać w codziennym życiu. Asystent AI odpowie na pytania, sprawdzi wyniki sportowe, zasugeruje restaurację w okolicy, a także rozpozna to, co widzi użytkownik. W planach jest też funkcja "Pedestrian navigation", czyli piesza nawigacja krok po kroku. Do tego tłumaczenie na żywo zostanie rozszerzone o 14 nowych języków, w tym japoński, mandaryński, hindi i koreański.