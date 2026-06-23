Meta pokazała nowe okulary AI. Cena może zaboleć konkurencję
Ofensywa na wciąż dziewiczym rynku trwa. Tym razem atak przypuszczono na tańszy segment cenowy, rezygnując ze znaczków znanych marek.
Meta nie odpuszcza rynku inteligentnych okularów. Firma zapowiedziała nową linię urządzeń pod prostą nazwą Meta Glasses, która ma trafić do sprzedaży w cenie od 299 dolarów, czyli około 1125 złotych (+ VAT). Sprzęt ponownie powstaje we współpracy z EssilorLuxottica, ale tym razem nie będzie sprzedawany pod markami Ray-Ban ani Oakley.
Zuckerberg chce by to był codzienny sprzęt dla każdego
Nowe okulary są już dostępne w wybranych krajach (jednak nie w Polsce), w kilku wersjach kolorystycznych oraz z różnymi typami soczewek, ale nie mają wbudowanego ekranu, a więc nie są konkurencją dla najbardziej zaawansowanych okularów AR. Zamiast tego producent stawia na kamerę, głośniki oraz integrację z asystentem Meta AI. Na oprawce znalazł się dedykowany przycisk, który domyślnie uruchamia sztuczną inteligencję, ale użytkownik będzie mógł przypisać mu również inną funkcję.
Producent obiecuje ponad 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do zestawu dołączane jest etui ładujące, które ma zapewnić do 40 dodatkowych godzin działania. Pierwszym modelem z nowej serii jest Meta Adventurer z prostokątną oprawką, dostępną w rozmiarze standardowym i dużym. Meta Fury ma bardziej masywny, kanciasty kształt, a najbardziej modową propozycją są Meta Glasses by Kylie, czyli smukłe okulary o owalnej oprawce przygotowane we współpracy z Kylie Jenner.
Meta przekonuje, że okulary mają pomagać w codziennym życiu. Asystent AI odpowie na pytania, sprawdzi wyniki sportowe, zasugeruje restaurację w okolicy, a także rozpozna to, co widzi użytkownik. W planach jest też funkcja "Pedestrian navigation", czyli piesza nawigacja krok po kroku. Do tego tłumaczenie na żywo zostanie rozszerzone o 14 nowych języków, w tym japoński, mandaryński, hindi i koreański.
Mark Zuckerberg najwyraźniej chce, aby inteligentne okulary kojarzyły się nie tylko z drogim gadżetem dla entuzjastów nowych technologii. To może być problematyczne, biorąc pod uwagę ostatnie głośne afery z prywatnością. Zarówno w jego firmie, jak i z poprzednimi okularami Meta.