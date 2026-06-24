Biedronka dopieszcza kierowców. Prawie o połowę taniej, a wybór duży

Okres wakacyjny rusza na dobre. Nie ma co się oszukiwać, dla wielu Polaków to nie tylko czas wyjazdów, ale też moment na lekkiego popuszczenie wodzy fantazji. Nie od dzisiaj wiadomo, że lubimy trunki wyskokowe. Właśnie dlatego przydatny może okazać się sprzęt, który na promocji kupicie w Biedronce.

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Biedronka z promocją dla zmotoryzowanych

W internetowym sklepie Biedronka Home możecie kupić jeden z trzech alkomatów marki Xblitz. Ceny są mocno konkurencyjne, bo urządzenia zostały przecenione niemal o połowę.

Pierwszym alkomatem jest Xblitz Spirit 2, który został przeceniony ze 129 do zaledwie 69,90 zł. To model elektroniczny. Oferuje zakres pomiary od 0 do 2 promili BAC (Blood Alcohol Concentration) oraz rozdzielczość 0,01 promila BAC. Ma w zestawie 5 ustników, zasilany jest z dwóch baterii AA, a dodatkowo producent daje 12 miesięcy na bezpłatną kalibrację.

Drugi model to Xblitz Unlimited, którego cena spadła za 119 do 69,90 zł. To niemal identyczny sprzęt, co Spirit 2. Oferuje dokładnie taki sam zakres pomiarów i dokładność. Jest też zasilany przez dwie baterie AA.

Ostatnia propozycja do Xblitz Alco, który został przeceniony z 349 do 199 zł. To najbardziej zaawansowany model w promocji Biedronki. Wyposażony jest w ekran LCD i zasilany jest za pomocą dwóch baterii AAA. Ma szerszy zakres pomiaru, bo do 4 promili oraz rozdzielczość 0,001 promila. W zestawie z nim znajduje się 5 zapasowych ustników.