Tani smartfon w ciele flagowca. Nothing Phone (4b) potwierdzony

Nowa litera w portfolio Nothing

Do tej pory mieliśmy głównie flagowe modele oraz serię z dopiskiem "a". Teraz Nothing wprowadza literę "b". Oficjalna premiera pierwszego przedstawiciela tej rodziny, modelu Nothing Phone (4b), odbędzie się już 7 lipca 2026 roku. Producent potwierdził to za pośrednictwem platformy X. Opublikowano tam żartobliwy, ręcznie rysowany szkic. Firma stwierdziła, że projektanci tak długo rysowali serię 4a, że przypadkiem stworzyli nowy telefon.

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Linia "b" to bezpośrednie wejście w terytorium tanich urządzeń. Producent chce w ten sposób powalczyć o zupełnie nowych klientów. Smartfon stanie do rynkowego pojedynku z takimi sprzętami, jak Google Pixel 10a (nasz test) czy popularnymi modelami z rodziny Samsung Galaxy A. Telefon zaoferuje najbardziej charakterystyczne cechy marki w znacznie niższej cenie.

Kontrowersje i anulowany projekt

Wizualnie Phone (4b) mocno nawiązuje do starszych braci. Z tyłu znajdziemy znajomą, owalną wyspę na aparaty w rogu obudowy. Udostępnione szkice zawierają nawet konkretne wymiary. Zaznaczono na nich aparat o grubości 2,15 mm oraz pierścienie obiektywów mierzące 2,5 mm i 3 mm. Dla porównania, wyżej pozycjonowany Nothing Phone (4a) Pro (nasz test) oferuje potrójny aparat ze 140-krotnym przybliżeniem i system świateł Glyph. Nadchodząca nowość będzie jego uproszczoną wersją, napędzaną prawdopodobnie przez procesor Snapdragon 7s Gen 4.

W sieci nie brakuje jednak chłodnych ocen nadchodzącej premiery. Społeczność zgromadzona na platformie Reddit szybko połączyła fakty. Wiele wskazuje na to, że Phone (4b) to tak naprawdę anulowany smartfon taniej submarki CMF. Ze względu na rosnące na rynku ceny pamięci, producent mógł zdecydować się na wydanie sprzętu pod głównym szyldem Nothing. Taki zabieg pozwala nałożyć wyższą marżę i zrekompensować rosnące koszty produkcji.

Dla kogo jest ten telefon?

Kluczowa w tym przypadku pozostaje ostateczna wycena smartfonu. Główna kampania promocyjna prowadzona jest obecnie w Indiach we współpracy ze sklepem Flipkart. Z tego powodu szeroka premiera w innych regionach nie jest wcale taka pewna. Zastępowany przez nowość, starszy model zaczynał od równowartości około 245 dolarów (ok. 920 zł). Zainteresowani klienci z pewnością liczą na bardzo podobną kwotę na start.