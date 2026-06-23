W Niemcach ruszyło śledztwo ws. oszustwa na Orlen

Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Tym razem jednak nie było żadnego ryzyka, a istny pewniaczek: cała akcja to było sprytne oszustwo wykorzystujące naiwność osoby starszej. Nie było szans na zysk, a strata majątku była bardziej, niż pewna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszukana na Orlen

80-letnia mieszkanka gminy Niemce postanowiła, że zaoszczędzone pieniądze pomnoży. Trafiła w internecie na propozycję inwestycji w spółki akcji polskiego giganta. A Orlen przecież radzi sobie coraz lepiej. Po nawiązaniu kontaktu niedoszła inwestorka została starannie zaopiekowana. Do tego stopnia, że zainwestowała w akcje olbrzymią kwotę 250 tysięcy złotych. Dopiero po dłuższym czasie kobieta zauważyła, że kontakt z oszustem się urwał.