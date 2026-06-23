Bezpieczeństwo

W Niemcach ruszyło śledztwo ws. oszustwa na Orlen

Mieszkanka gminy Niemce uwierzyła, że inwestuje w akcje Orlenu. Jednak tak naprawdę padła ofiarą oszustów i straciła ćwierć miliona złotych. Sprawę bada miejscowa policja.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:09
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Niemcach ruszyło śledztwo ws. oszustwa na Orlen
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Tym razem jednak nie było żadnego ryzyka, a istny pewniaczek: cała akcja to było sprytne oszustwo wykorzystujące naiwność osoby starszej. Nie było szans na zysk, a strata majątku była bardziej, niż pewna. 

Dalsza część tekstu pod wideo
To już lepiej zainwestować w telewizor OLED Zwłaszcza, że jest dziś za 3499 zł

Oszukana na Orlen

80-letnia mieszkanka gminy Niemce postanowiła, że zaoszczędzone pieniądze pomnoży. Trafiła w internecie na propozycję inwestycji w spółki akcji polskiego giganta. A Orlen przecież radzi sobie coraz lepiej. Po nawiązaniu kontaktu niedoszła inwestorka została starannie zaopiekowana. Do tego stopnia, że zainwestowała w akcje olbrzymią kwotę 250 tysięcy złotych. Dopiero po dłuższym czasie kobieta zauważyła, że kontakt z oszustem się urwał. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut LEDGER Nano Gen5 Zielony + Klucz odzyskiwania
Portfel kryptowalut LEDGER Nano Gen5 Zielony + Klucz odzyskiwania
-130.99 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 769 zł
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Czarny
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Czarny
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Srebrny
Portfel kryptowalut TREZOR Safe 3 Srebrny
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement
To już lepiej zainwestować w telewizor OLED Zwłaszcza, że jest dziś za 3499 zł

Kobieta zgłosiła oszustwo lokalnej policji. I chociaż ruszyło śledztwo, to należy się liczyć z tym, że wykrycie sprawcy może nie być łatwe, ani nawet możliwe. Oszuści w takich sytuacjach bywają bardzo ostrożni i zakładają konta na osoby trzecie, często w kryzysie bezdomności i alkoholizmu. Miejmy jednak nadzieję, że uda się znaleźć sprawcę, oraz odzyskać wyłudzone pieniądze. 

Image
telepolis
orlen policja oszustwo oszustwo na Orlen
Źródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112