Sprzęt

Koniec ery rysika w Foldach? Samsung zamyka rozdział S Pen

Krótko mówiąc: coś się kończy. Samsung wyraźnie zmienia podejście do serii Galaxy Z Fold. Jedną z ofiar tej zmiany jest rysik S Pen.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 23 CZE 2026
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Koniec ery rysika w Foldach? Samsung zamyka rozdział S Pen
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S Pen miał zrobić z Folda narzędzie pracy

Gdy w 2021 roku Galaxy Z Fold3 dostał wsparcie dla rysika S Pen, wielu uznało to za przełom. Składany smartfon z dużym ekranem i rysikiem miał być idealny do notatek, szkiców czy pracy na dokumentach. Co prawda stylus nie był wbudowany w obudowę, jak w modelach Galaxy S Ultra, ale sama opcja była ważna.

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Z czasem okazało się jednak, że teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Użytkownicy często musieli nosić rysik osobno albo kupować specjalne etui. To skutecznie obniżało wygodę korzystania.

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Samsung po cichu zamyka temat

Pierwszy sygnał przyszedł wraz z ubiegłorocznym modelem Galaxy Z Fold7, który nie obsługiwał już S Pen-a. Teraz sytuacja idzie o krok dalej. Według ostatnich doniesień, Samsung przestał sprzedawać rysiki kompatybilne z Foldami w USA.

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Sprawdzenie oficjalnego sklepu tylko to potwierdza. S Pen Fold Edition zniknął z oferty. Została jedynie strona starego etui z rysikiem dla Galaxy Z Fold5, ale produkt jest niedostępny i nic nie wskazuje na powrót. Rysika S Pen dla Foldów nie ma również na polskiej stronie Samsunga.

Najbardziej zaskakuje coś innego. Samsung nadal sprzedaje odnowione egzemplarze Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Fold6. Problem w tym, że kupując je dziś, trudno zdobyć dedykowany rysik. To stawia użytkowników w niezręcznej sytuacji. Sprzęt wspiera funkcję, ale akcesorium praktycznie znika z rynku.

Użytkownicy nie pokochali rysika?

Dane z ankiet sugerują, że S Pen w Foldach nigdy nie stał się hitem. Około 58% użytkowników deklaruje, że często korzysta ze stylusa, ale spora część używa go tylko sporadycznie lub wcale. W praktyce wielu właścicieli Foldów bardziej doceniało sam pomysł niż faktyczne zastosowanie. To może tłumaczyć decyzję Samsunga. Utrzymywanie funkcji, z której korzysta ograniczona grupa, przestaje mieć sens.

Koniec ery rysika w Foldach? Samsung zamyka rozdział S Pen

Cieńsze, lżejsze, bez kompromisów

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość serii Galaxy Z Fold pójdzie w innym kierunku. Nadchodzące modele, jak Galaxy Z Fold8 czy Galaxy Z Fold8 Ultra, mają skupiać się na smuklejszej konstrukcji i większej różnorodności form. Wsparcie dla rysika utrudniałoby osiągnięcie tych celów. Dlatego Samsung najwyraźniej zdecydował się odpuścić.

Dla fanów S Pen to zła wiadomość. Dla reszty może to być krok w stronę bardziej dopracowanych i wygodnych składaków. A szukającym alternatywy polecam Motorolę RAZR Fold, gdzie rysik jest w zestawie i można nim obsłużyć oba ekrany.

Koniec ery rysika w Foldach? Samsung zamyka rozdział S Pen

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority