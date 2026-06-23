Kurz nie ma już gdzie uciec. Dreame X60 Pro Ultra Complete wchodzi do Polski

Dociera tam, gdzie inne nie mogą

Największą zmianą w Dreame X60 Pro Ultra Complete jest sposób sprzątania przy krawędziach i pod meblami. System Dual UltraExtend Arms wysuwa elementy czyszczące poza obrys robota. Boczne ramię ze szczotką sięga do 12 cm, a pad mopujący nawet do 18 cm. Dzięki temu robot lepiej radzi sobie z narożnikami i przestrzenią przy listwach.

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Pojawił się też osobny moduł do czyszczenia listew przypodłogowych. Ma 6 mm, własny napęd i miękką powierzchnię, która zbiera kurz z cokołów o różnych wysokościach. To rzadko spotykane rozwiązanie w tej klasie.

Pod niskimi meblami pomaga system VersaLift. Górna wieżyczka chowa się, a wysokość spada do 8,9 cm. Nawigację przejmują kamery i podświetlenie LED, więc robot nie traci orientacji.

Moc i szczotki bez plątania

Dreame chwali się siłą ssania na poziomie 42000 Pa. Ma to pomóc przy cięższych zabrudzeniach, jak żwirek czy ziemia. Wspiera to zestaw dwóch szczotek HyperStream Detangling DuoBrush 2.0.

Jedna szczotka jest gumowa i lepiej "wyciąga" brud z dywanów, druga ma włosie. Producent zwiększył grubość elementów i prędkość obrotową do 1600 obr./min. Efekt ma być prosty: mniej włosów zaplątanych w mechanizm.

Pokonuje progi i omija przeszkody

Dreame X60 Pro Ultra Complete radzi sobie też z trudniejszym terenem. System ProLeap pozwala pokonać progi do 5 cm, a przy podwójnych przeszkodach nawet do 10 cm. To wartości wyższe niż w większości robotów sprzątających.

Za orientację odpowiada AI OmniSight 3.0. Dwie kamery i światło strukturalne rozpoznają ponad 320 typów obiektów, w tym kable czy cienkie folie. Czas reakcji skrócono do 0,1 s, co ma znaczenie w mieszkaniach ze zwierzętami.

Dodatkowo, system wykrywania zabrudzeń odróżnia wzory na podłodze od realnych plam. Robot dostosowuje wtedy tryb pracy zamiast je ignorować.

Mopowanie na ciepło i szybkie ładowanie

Robot mopuje z prędkością 280 obr./min i dociskiem 15 N. Nakładki utrzymują temperaturę powyżej 40°C przez kilka minut, co pomaga przy tłustych zabrudzeniach.

Stacja dokująca myje mopy gorącą wodą do 100°C i sama się czyści. Po cyklu system schładza elementy do bezpiecznej temperatury. W tle działa szybkie ładowanie 11 A, dzięki czemu robot odzyskuje energię w trakcie serwisowania.

Dostępność i cena

Dreame X60 Pro Ultra Complete trafił do sprzedaży 23 czerwca. Cena katalogowa wynosi 6399 zł. W ofercie premierowej do 7 lipca można go kupić nawet za 5999 zł, a dodatkowo dostać airfryer Dreame DZ30 za 1 zł. Urządzenie jest dostępne w oficjalnym sklepie producenta, a także w sieciach RTV Euro AGD i MediaMarkt.