Samsung Galaxy Z Fold3 5G – test składanego telefonu, który uzależnia

Samsung Galaxy Z Fold3 5G to kolejna próba Koreańczyków do przekonania użytkowników smartfonów do składanych urządzeń z elastycznym wyświetlaczem. W najnowszym modelu pojawiły kolejne ulepszenia konstrukcji oraz nowe funkcje.

W sierpniu 2021 roku zadebiutowała trzecia odsłona składanego smartfonu Samsunga, zapoczątkowana pokazanym w 2019 roku modelem Galaxy Fold. Najnowsze urządzenie, Galaxy Z Fold3 5G, zachowuje wiele ze swoich poprzedników, oferując także nowe rozwiązania, których brakowało w starszych produktach.

Najważniejsze zmiany to obudowa odporna w końcu na działanie wody oraz możliwość obsługi wewnętrznego wyświetlacza za pomocą rysika S Pen. To dwie rzeczy, których brakowało mi w modelu Galaxy Z Fold2. Wśród pozostałych nowości mamy tu między innymi aparat fotograficzny z obiektywem ukrytym pod powierzchnią wyświetlacza czy odświeżanie 120 Hz dostępne także w przypadku mniejszego ekranu.

Galaxy Z Fold3 5G to smartfon, obok którego nie można przejść obojętnie i już pierwsze chwile z nim spędzone sprawiły, że chciałbym go mieć na dłużej. A czy zmieniło się to po dwóch tygodniach używania tego urządzenia na co dzień? Między innymi tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-F926B/DS):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass Victus (ekran zewnętrzny, tylny panel),

Wymiary: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm (rozłożony) i 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm (złożony), masa: 271 g,

Odporność na wodę, zgodnie z normą IPX8,

7,6-calowy zginany wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 1768 x 2208 pikseli (372 ppi), 120 Hz, HDR10+, 1200 nitów (szczyt), Allways On Display, czujnik oświetlenia,

6,2-calowy zewnętrzny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 832 x 2268 piksel (390 ppi)i, 120 Hz, Allways On Display, czujnik oświetlenia,

Czytnik linii papilarnych na boku, zintegrowany z przyciskiem zasilania,

Głośniki stereo,

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 888 (1 x Kryo 680 @2,84 GHz + 3 x Kryo 680 @2,42 GHz + 4 x Kryo 680 @1,80 GHz), proces technologiczny 5 nm,

Grafika Adreno 660,

12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej (223 GB dla użytkownika), UFS 3.1,

2 gniazda na karty nanoSIM, eSIM,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, ANT+, NFC, Samsung DeX, GPS/Galileo/GLONASS/Beidou, cyfrowy kompas, USB-C 3.2, USB-OTG,

Główny aparat 12 Mpix (1/1,76", 1,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.8, Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu, diodowa lampa, filmy 4k@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+; drugi aparat 12 Mpix (1/3,6", 1,0 µm), teleobiektyw 52 mm z przysłoną f/2.4, zoom optyczny 2x, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu; trzeci aparat 12 Mpix (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 12 mm z przysłoną f/2.2,

Przedni aparat (zewnętrzny) 10 Mpix (1/3”, 1,22 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.2, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; podekranowy przedni aparat (wewnętrzny) 4 Mpix (piksele 2 µm), obiektyw z przysłoną f/1.8, filmy 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4400 mAh, szybkie ładowanie 25 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 11 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 11 z interfejsem One UI 3.1.1 (test na oprogramowaniu F926BXXU1AUG8),

Cena: 8299 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Galaxy Z Fold3 5G w kolorze Phantom Green. Podobnie, jak w przypadku serii Galaxy S21, Samsung w tym przypadku „poskąpił” dodatków i w czarno-szarym kartonowym pudełku znalazł się, oprócz smartfonu, tylko przewód USB-C oraz metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM. Nie zabrakło też krótkiej instrukcji obsługi.



Podczas testów korzystałem z akcesoriów dołączonych do Galaxy Note10+ (ładowarka 25 W oraz słuchawki przewodowe), a także słuchawek bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis