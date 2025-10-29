Lubisz robić zdjęcia? W Media Expert czeka smartfon w sam raz dla Ciebie

Istnieje wiele dobrych smartfonów fotograficznych. Jeśli jednak szukacie sprzętu, który naprawdę przesuwa granice, to koniecznie musisz zapoznać się z produktami z rodziny Huawei Pura. Rok do roku chiński producent udowadnia, że nadal nie powiedział w tym temacie ostatniego słowa i że w dziedzinie mobilnych aparatów ciągle jest mnóstwo miejsca na innowacje.

W tym roku na czele tych innowacji stoją smartfony z serii Huawei Pura 80. Stylowe, wydajne i – przede wszystkim – z rewelacyjnymi aparatami fotograficznymi, których pozazdrościć mogłaby większość rywali.

Jeśli chcielibyście się przekonać samemu, ile można wyciągnąć z tego sprzętu, to w Media Expert pojawiła się ku temu fantastyczna okazja. Z okazji premiery nowych smartfonów można je zgarnąć w wyjątkowej promocji, gdzie oprócz telefonu dostajecie zegarek Huawei Watch Fit 4 Pro oraz roczny pakiet ochronny Huawei Care+ w prezencie, bez żadnych dodatkowych opłat.

Huawei Pura 80 Ultra - takiego aparatu jeszcze nie było

Czy warto z tej okazji skorzystać? To zależy, czy chcecie robić zdjęcia, na widok których znajomi będą musieli zbierać swoje szczęki z podłogi. Z telefonami z serii Huawei Pura 80 jest to jak najbardziej do zrobienia.

W takiej sytuacji warto się zainteresować przede wszystkim Huawei Pura 80 Ultra, czyli nowym flagowcem w ofercie producenta. Wyposażono go w aparat, jakiego do tej pory nie było – i to całkiem dosłownie.

Z tyłu urządzenia znajdziemy cztery „oczka”. Jedno z nich skrywa szerokokątny z 1-calową matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i zmienną mechaniczną przysłoną w zakresie f/1.6-4.0. Z takim sprzętem można zrobić zdjęcia w praktycznie każdych warunkach, czy to w ciemną noc, podczas imprezy z masą neonów i laserów, czy też podczas malowniczego zachodu słońca. Jednocześnie przez cały czas będziemy mieli niespotykany wręcz u konkurencji poziom kontroli nad ekspozycją i plastyką obrazu. W każdym innym telefonie taki aparat byłby główną atrakcją, ale…

…ale nie tutaj. Tutaj jest nią moduł telefoto, na który składają się dwa niezależne obiektywy o różnych ogniskowych, ale korzystające ze wspólnej matrycy. Matrycy sporej, bo w rozmiarze 1/1,28” i rozdzielczości 50 Mpix. To jeden z największych, jeśli nie największy sensor używany w tego typu konstrukcji. W parze z obiektywem 83 mm możemy z jego pomocą robić fenomenalne portrety, także w trudnych warunkach oświetleniowych, oraz pełne szczegółów zdjęcia makro. Z kolei korzystając z drugiego obiektywu o ogniskowej odpowiadającej 212 mm uzyskujemy gigantyczne wręcz zbliżenie przy zachowaniu doskonałej ostrości i jakości obrazu. To szalenie uniwersalny zestaw, którego w tej formie nie znajdziemy nigdzie indziej.

Całość uzupełnia moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 40 Mpix i ogniskowej odpowiadającej 13 mm dla pełnej klatki. Może i jest to najmniej spektakularny element zestawu, ale same fotki, które można nim zrobić, są jak najbardziej oszałamiające – szczególnie pejzaże i architektura.

No a w sumie to nie wszystko, bo do kompletu dostajemy sensor spektralny, który odpowiada za perfekcyjne odwzorowanie kolorów, czy bardzo przyzwoity aparat przedni z autofokusem. Serio, pod względem możliwości foto łatwiej by było wymienić, czego tu nie ma, bo jest praktycznie wszystko.

Huawei Pura 80 Pro - opcja dla rozsądnych, nadal na wypasie

Żeby jednak była jasność, decydując się na Huawei Pura 80 Pro nadal dostajecie jeden z najlepszych smartfonów fotograficznych na rynku. Ba, potrójny aparat na pleckach prawie nie różni się od tego z wariantu Ultra. Tracimy jedynie tamtejszy rewolucyjny moduł tele na rzecz klasycznego, nieco prostszego modułu o rozdzielczości 48 Mpix z czterokrotnym przybliżeniem.

Huawei Pura 80 Pro to w dalszym ciągu bardziej aparat niż smartfon, który we wprawnych rękach pozwala uzyskać rezultaty, jakich pozazdrościć mogłaby niejedna lustrzanka. Ale żeby była jasność – jako telefon też się sprawdza bardzo dobrze. W końcu warto wspomnieć, że znajdziemy tu chociażby wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8" i wysokiej rozdzielczości 1276 x 2848, obudowę wykonaną z wysokiej klasy materiałów, w tym szkła Kunlun Glass 2, czy dynamicznie rozwijany system EMUI 15.

Promocja na start w Media Expert

Nieważne, czy planujecie kupić nowe smartfony z serii Huawei Pura 80 jako telefony z dobrym aparatem, czy dobre aparaty z funkcją dzwonienia – liczy się to, że będziecie z zakupu zadowoleni. Szczególnie, że w ramach promocji na premierę w Media Expert można zgarnąć wyjątkowe prezenty.

Kupując telefon w terminie do 23 listopada 2025 dostaniecie smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro w prezencie. Wystarczy dodać do koszyka telefon objęty promocją, a zegarek zostanie dorzucony do zamówienia bez żadnych dodatkowych opłat. Zresztą to nie koniec, bo oprócz tego zyskujecie rok pakietu ochronnego Huawei Care+ gratis. Ot, bogaty zestaw na miarę najbardziej ambitnych smartfonów fotograficznych na rynku.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o smartfonach z serii Huawei Pura 80 oraz wyjątkowej promocji przygotowanej z okazji ich premiery, koniecznie zajrzyjcie na stronę Media Expert.