Jesz ten rodzaj czekolady? Ten składnik spowalnia starzenie

Niepozorna kostka czekolady może kryć w sobie coś więcej niż tylko słodycz. Naukowcy odkryli, że jeden ze składników ukryty w ziarnach kakao może spowalniać procesy biologicznego starzenia.

Czekolada kontra czas

Najnowsze badania wskazują, że naturalny składnik kakao – teobromina – może spowalniać procesy biologicznego starzenia, dając naukowcom nowe tropy w poszukiwaniu długowieczności.

Zespół naukowców z King’s College London, we współpracy z University College London oraz partnerami z europejskich projektów TwinsUK i KORA, odkrył, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi wykazują oznaki biologicznego wieku niższego niż ich rzeczywisty wiek. Badanie opublikowane 10 grudnia 2025 r. w czasopiśmie naukowym Aging analizowało próbki krwi ponad 1600 uczestników, porównując zawartość teobrominy z markerami starzenia, takimi jak metylacja DNA i długość telomerów.

Teobromina, znana dotąd głównie jako substancja toksyczna dla psów, okazała się jedynym związkiem kakaowym powiązanym z wolniejszym starzeniem. Profesor Jordana Bell, ekspertka w dziedzinie epigenomiki, podkreśla, że odkrycie to otwiera drzwi do lepszego zrozumienia, jak codzienne produkty spożywcze mogą wpływać na nasze zdrowie i długość życia.

Mechanizm działania teobrominy wpisuje się w szerszy obraz roli alkaloidów roślinnych – związków zdolnych do regulowania aktywności genów. W praktyce oznacza to, że dieta bogata w takie składniki może wspierać funkcjonowanie organizmu, zmniejszać ryzyko chorób serca i poprawiać kondycję komórkową. Dr Ramy Saad, główny autor badania, zaznacza, że kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy teobromina działa samodzielnie, czy w synergii z innymi składnikami czekolady, jak polifenole.

Badacze, w tym prof. Ana Rodriguez-Mateos oraz dr Ricardo Costeira, podkreślają, że odkrycie ma ogromne znaczenie dla badań nad starzeniem, genetyką i zdrowiem publicznym. Wyniki pokazują, że naturalne metabolity (takie, jak teobromina) mogą stać się kluczem do spowolnienia procesów biologicznych, które dotąd uznawano za nieuniknione.