Bezpieczeństwo

InPost, Policja i CERT ruszają z "dochodzeniem". Chodzi o twoje pieniądze

Szczyt zakupowy trwa w najlepsze, a to niestety żniwa dla internetowych naciągaczy. Znany operator logistyczny postanowił połączyć siły ze służbami, by utrudnić życie przestępcom.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:09
Oszuści nie śpią, szczególnie przed świętami

Kupujemy w sieci coraz więcej, zwłaszcza w okresach przedświątecznych. Niestety, tam gdzie są nasze pieniądze, tam pojawiają się też oszuści. Metody cyberprzestępców są coraz bardziej wyrafinowane. Dlatego Grupa InPost, kojarzona przede wszystkim z Paczkomatami, postanowiła działać. Do współpracy zaproszono Polską Policję oraz ekspertów z NASK (CERT Polska).

Wspólnie uruchomili oni ogólnopolską akcję pod nazwą "Dochodzenie ws. oszustw zakupowych on-line". Co ciekawe, organizatorzy zrezygnowali ze sztywnego, korporacyjnego języka. Zamiast tego postawili na klimat znany z filmów detektywistycznych.

Śledztwo, które wciągnęło miliony

Pomysł chwycił. Kampania oparta na estetyce seriali kryminalnych okazała się strzałem w dziesiątkę. Materiały edukacyjne trafiły tam, gdzie najczęściej spędzamy czas – na Facebooka, Instagrama i TikToka. Krótkie, dynamiczne filmy i posty przyciągnęły uwagę internautów.

Liczby mówią same za siebie. Materiały przygotowane przez InPost i policję wygenerowały blisko 1,9 miliona wyświetleń. To znacznie więcej, niż początkowo zakładano. Pokazuje to wyraźnie, że Polacy chcą wiedzieć, jak bronić się przed cyberzagrożeniami. Treści były konsultowane z CERT Polska, więc merytoryka stała na wysokim poziomie. Chodziło o to, by wiedza była nie tylko ciekawa, ale przede wszystkim aktualna i precyzyjna.

Na co musisz uważać?

Czego konkretnie dotyczyło to "dochodzenie"? Skupiono się na najczęstszych błędach, które popełniamy w pośpiechu. Kampania uczyła, jak rozpoznawać fałszywe strony internetowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak te prawdziwe. Oszuści często manipulują adresami URL lub ukrywają dodatkowe koszty.

Ważnym elementem akcji było też ostrzeganie przed fałszywymi konsultantami oraz dziwnymi telefonami z nieznanych numerów. Eksperci przypominali o konieczności weryfikowania opinii o sprzedawcach. Poruszono też temat przesyłek "za pobraniem". To popularna metoda oszustwa – płacimy kurierowi za paczkę, której nigdy nie zamawialiśmy.

Eksperci z CERT Polska podkreślają, że wciąż króluje phishing. Przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie i grają na naszych emocjach. Często straszą nas, że paczka zostanie cofnięta, jeśli nie dopłacimy drobnej kwoty. To pułapka. Link w takiej wiadomości prowadzi do fałszywej bramki płatności, która wykrada nasze dane logowania do banku.

Recepta jest prosta: zachować spokój i dokładnie sprawdzać, od kogo pochodzi wiadomość.

telepolis
cyberbezpieczeństwo inpost nask paczkomaty policja zakupy online CERT Polska Grupa InPost oszustwa internetowe
Zródła zdjęć: InPost
Źródła tekstu: InPost