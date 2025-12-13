Bezpieczeństwo

Wyciek ze sklepu znanych YouTuberów. Dane klientów zagrożone

Sklep WKDZIK, za którym stoi znana z YouTube'a grupa Warszawski Koks, padł łupem hakerów. Dane klientów są zagrożone.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:55
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyciek ze sklepu znanych YouTuberów. Dane klientów zagrożone

WKDZIK to marka sportowa, stworzona przez znanych YouTuberów: Owcę, Ponczka, Robura oraz Sakera. Sprzedaje głównie ubrania, suplementy oraz żywność. Niestety, w ostatnich dniach doszło do włamania na serwery internetowego sklepu. Dane klientów są zagrożone.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyciek danych z WKDZIK

Początkowo sklep bagatelizował zagrożenie. Mówiono jedynie o przejęciu konta jednego z pracowników i podmianie szablonu e-maila, wysyłanego do klientów po złożonym zamówieniu. Jednak później potwierdzono, że incydent był znacznie poważniejszych, niż początkowo zakładano.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Krzemionka FOOD 200 g - dodatek do żywności
Krzemionka FOOD 200 g - dodatek do żywności
0 zł
22.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 22.5 zł
Suplement na trawienie OLMA PHARM Maślan Sodu Forte Plus (100 kapsułek)
Suplement na trawienie OLMA PHARM Maślan Sodu Forte Plus (100 kapsułek)
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Suplement diety BEAUTIFLY Vitamin Extra Power (30 szt.)
Suplement diety BEAUTIFLY Vitamin Extra Power (30 szt.)
-19 zł
68.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Advertisement

Jednocześnie bijemy się w pierś i przepraszamy za błędny sygnał i wiadomości z naszej strony o tym, że wszystko w porządku. Pospieszyliśmy się.

poinformowała spółka.

Do włamania doszło w nocy z 7 na 8 grudnia. Wiadomo, że wykradziono kilka baz danych, w tym również z danymi klientów oraz kontrahentów. Co gorsze, zostały one wystawione na sprzedaż.

W grudniu 2025 roku doszło do włamania do systemów obsługujących sklep internetowy wkdzik.pl, w wyniku którego osoba nieuprawniona uzyskała dostęp do kilku baz danych prowadzonych przez firmę. Na podstawie analizy materiału oraz wewnętrznych ustaleń potwierdzono, że wykradziono bazę klientów oraz bazę kontrahentów.

Dodatkowo, baza danych została wystawiona na sprzedaż przez osobę podającą się za atakującego, co zwiększa ryzyko jej dalszego rozpowszechnienia. Może to oznaczać, że dane te w przyszłości zostaną wykorzystane w próbach wyłudzenia danych wrażliwych.

informuje WKDZIK.

O incydencie zostały poinformowane: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz CERT Polska. Łupem hakerów padły między innymi:

  • imiona i nazwiska,
  • adresy e-mail i numery telefonów,
  • adresy zamieszkania/dostawy,
  • szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach.

Dlatego też klienci WKDZIK powinni w najbliższym czasie zachować szczególną ostrożność. Ich dane mogą zostać wykorzystane do przyszłych ataków, realizowanych np. za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów czy też rozmów telefonicznych. Dzięki posiadanym informacjom atakujący mogą łatwo się uwiarygodnić. Warto o tym pamiętać.

Image
telepolis
WKDZIK Warszawski Koks WKDZIK wyciek danych
Zródła zdjęć: WKDZIK (Facebook)
Źródła tekstu: WKDZIK