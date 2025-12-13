Sprzęt

AliExpress odpala fajerwerki. Hit uwielbiany przez Polaków

Uwielbiany przez Polaków hit Aliexpress znowu dostępny jest w niższej cenie. To może być świetny prezent na Święta.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:03
0
Pionowy odkurzacz Buture VC90 to jeden z największych hitów Aliexpress oraz Temu. Często porównywany jest z niemniej popularnymi modelami marki Laresar. W praktyce różnice są między nimi minimalne, więc raczej będziecie zadowoleni niezależnie od wyboru. Aktualnie jednak lepiej wybrać Buture, bo dostępny jest w promocyjnej cenie.

Promocja na Buture VC90

Według specyfikacji producenta Buture VC90 oferuje imponującą moc ssania na poziomie 65 kPa. Dzięki temu odkurzacz bez problemu powinien radzić sobie z usuwaniem nawet silnych zabrudzeń, zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów czy wykładzin. Poza tym oferuje też:

  • Filtracja: Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji HEPA.
  • Tryb Auto: Ma tryb automatyczny, który inteligentnie dostosowuje moc pracy do aktualnego stopnia zabrudzenia.
  • Bateria: Wbudowany akumulator zapewnia czas pracy do 60 minut na jednym ładowaniu.
W zestawie z odkurzaczem znajduje się praktyczna stacja ładowania, którą można zamontować na ścianie. Wystarczy odłożyć sprzęt na miejsce, aby automatycznie rozpoczęło się ładowanie. Standardowa cena Buture VC90 to około 440 zł. Aktualnie, dzięki specjalnej promocji na platformie AliExpress, można go nabyć za około 380 zł. Wystarczy kliknąć poniższy link:

Buture VC90 Uwielbiany odkurzacz w niższej cenie
Zródła zdjęć: amirraizat / Shutterstock.com