AliExpress odpala fajerwerki. Hit uwielbiany przez Polaków

Pionowy odkurzacz Buture VC90 to jeden z największych hitów Aliexpress oraz Temu. Często porównywany jest z niemniej popularnymi modelami marki Laresar. W praktyce różnice są między nimi minimalne, więc raczej będziecie zadowoleni niezależnie od wyboru. Aktualnie jednak lepiej wybrać Buture, bo dostępny jest w promocyjnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja na Buture VC90

Według specyfikacji producenta Buture VC90 oferuje imponującą moc ssania na poziomie 65 kPa. Dzięki temu odkurzacz bez problemu powinien radzić sobie z usuwaniem nawet silnych zabrudzeń, zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów czy wykładzin. Poza tym oferuje też:

Filtracja: Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji HEPA.

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji HEPA. Tryb Auto: Ma tryb automatyczny, który inteligentnie dostosowuje moc pracy do aktualnego stopnia zabrudzenia.

Ma tryb automatyczny, który inteligentnie dostosowuje moc pracy do aktualnego stopnia zabrudzenia. Bateria: Wbudowany akumulator zapewnia czas pracy do 60 minut na jednym ładowaniu.