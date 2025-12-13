Sprzęt

Było 249 zł, a jest 99,99 zł. x-kom zaskakuje, ale ofera jest ograniczona

x-kom uwielbia nas zaskakiwać promocjami z mocnymi przecenami. Tym razem jednak mamy realne szanse na to, że wystarczy dla wszystkich zainteresowanych. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:13
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Było 249 zł, a jest 99,99 zł. x-kom zaskakuje, ale ofera jest ograniczona

Mowa tu o ładowarce Silver Monkey Alu MagCharger Qi2. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla użytkowników sprzętu Apple, jak i tych, którzy mają dedykowane etui MagSafe w swoich smartfonach z Androidem. Poza naładowaniem smartfona uzupełnimy także energię w zegarku i słuchawkach. Warunek jest jeden: muszą wspierać technologię Qi.

Dalsza część tekstu pod wideo
Silver Monkey Alu MagCharger Qi2 Do iPhone i nietylko

Silver Monkey Alu MagCharger Qi2

Było 249 zł, a jest 99,99 zł. x-kom zaskakuje, ale ofera jest ograniczona

Urządzenie oferuje 15 W mocy, co w przypadku zostawienia go na szafce nocnej jest jak najbardziej wystarczającą wartością. Dzięki 240 gramom wagi jest ono stabilne, co jest kluczowe podczas powieszenia na nim naszego smartfona. Jest także składane: to sprawia, że może zajmować naprawdę mało miejsca i być nie tylko wyposażeniem domu, ale także towarzyszyć nam podczas podróży. A wszystko to za jedyne 99,99 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO)
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Advertisement
Silver Monkey Alu MagCharger Qi2 Do iPhone i nietylko

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
ładowarki Silver Monkey Silver Monkey Alu MagCharger Qi2 Ładowarki Qi
Zródła zdjęć: Silver Monkey, Lech Okoń / Telepolis