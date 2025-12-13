Było 249 zł, a jest 99,99 zł. x-kom zaskakuje, ale ofera jest ograniczona

Mowa tu o ładowarce Silver Monkey Alu MagCharger Qi2. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla użytkowników sprzętu Apple, jak i tych, którzy mają dedykowane etui MagSafe w swoich smartfonach z Androidem. Poza naładowaniem smartfona uzupełnimy także energię w zegarku i słuchawkach. Warunek jest jeden: muszą wspierać technologię Qi.

Silver Monkey Alu MagCharger Qi2

Urządzenie oferuje 15 W mocy, co w przypadku zostawienia go na szafce nocnej jest jak najbardziej wystarczającą wartością. Dzięki 240 gramom wagi jest ono stabilne, co jest kluczowe podczas powieszenia na nim naszego smartfona. Jest także składane: to sprawia, że może zajmować naprawdę mało miejsca i być nie tylko wyposażeniem domu, ale także towarzyszyć nam podczas podróży. A wszystko to za jedyne 99,99 zł.