Było 249 zł, a jest 99,99 zł. x-kom zaskakuje, ale ofera jest ograniczona
x-kom uwielbia nas zaskakiwać promocjami z mocnymi przecenami. Tym razem jednak mamy realne szanse na to, że wystarczy dla wszystkich zainteresowanych.
Mowa tu o ładowarce Silver Monkey Alu MagCharger Qi2. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla użytkowników sprzętu Apple, jak i tych, którzy mają dedykowane etui MagSafe w swoich smartfonach z Androidem. Poza naładowaniem smartfona uzupełnimy także energię w zegarku i słuchawkach. Warunek jest jeden: muszą wspierać technologię Qi.
Silver Monkey Alu MagCharger Qi2
Urządzenie oferuje 15 W mocy, co w przypadku zostawienia go na szafce nocnej jest jak najbardziej wystarczającą wartością. Dzięki 240 gramom wagi jest ono stabilne, co jest kluczowe podczas powieszenia na nim naszego smartfona. Jest także składane: to sprawia, że może zajmować naprawdę mało miejsca i być nie tylko wyposażeniem domu, ale także towarzyszyć nam podczas podróży. A wszystko to za jedyne 99,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.