Nowy Samsung wyprzedał się w kilka minut. Cena nie gra roli

Ruszyła sprzedaż TriFolda

Samsung Galaxy Z TriFold miał właśnie swój rynkowy debiut w Korei Południowej. Reakcja klientów przeszła najśmielsze oczekiwania analityków. Mimo że cena tego modelu zaczyna się od 3,594 mln wonów (8759 zł), urządzenie wyprzedało się błyskawicznie. Smartfon zniknął z oficjalnego sklepu online oraz z 20 głównych salonów stacjonarnych w zaledwie kilka minut.

Sceny pod sklepami przypominały premiery sprzętu sprzed lat. Fani technologii ustawiali się w długich kolejkach, by zdobyć ten unikalny gadżet. Obecnie strona internetowa Samsunga świeci pustkami. Zainteresowani mogą jedynie zapisać się na listę oczekujących i liczyć na powiadomienie o nowej dostawie.

Potężna specyfikacja i zaufanie do marki

Skąd tak wielkie zaufanie konsumentów do tak drogiego urządzenia? Samsung zapracował na to latami doświadczeń. Modele Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 pokazały, że firma uporała się z chorobami wieku dziecięcego składanych ekranów. Dla entuzjastów technologii TriFold nie jest więc drogim eksperymentem, ale logicznym krokiem w przyszłość.

Sama specyfikacja techniczna również robi wrażenie i pomaga uzasadnić wysoki koszt zakupu. Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje ogromny, 10-calowy wyświetlacz. W środku drzemie potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany przez 16 GB pamięci RAM. O czas pracy dba bateria o pojemności 5600 mAh. Co ważne, Samsung gwarantuje aż siedem dużych aktualizacji systemu Android. To sprawia, że jest to inwestycja na lata.

Samsung Galaxy Z TriFold 3 opinii Samsung Galaxy Z TriFold 3 opinii Ekran 10.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Kiedy premiera w innych krajach?

Błyskawiczna wyprzedaż w Korei to ważny sygnał dla reszty świata. Producent mógł nie docenić początkowego popytu lub celowo ograniczył pierwszą partię towaru, by zbadać rynek. Niezależnie od przyczyny, zainteresowanie jest ogromne.

Samsung potwierdził już, że Galaxy Z TriFold nie pozostanie ciekawostką dostępną tylko w Azji. Urządzenie ma trafić na kluczowe rynki międzynarodowe, w tym do USA i prawdopodobnie do Europy.

Kiedy to nastąpi? Przecieki wskazują na początek 2026 roku. Premiera może zbiec się w czasie z debiutem serii Galaxy S26. Jeśli planujecie zakup, warto trzymać rękę na pulsie. Sytuacja z Korei sugeruje, że walka o egzemplarze w przedsprzedaży będzie zacięta.

