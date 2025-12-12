Sprzęt

Nowy Samsung wyprzedał się w kilka minut. Cena nie gra roli

Samsung właśnie udowodnił, że rynek mobilny wciąż jest głodny innowacji. Najnowszy, potrójnie składany smartfon koreańskiego giganta zadebiutował w sprzedaży i natychmiast stał się towarem deficytowym.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy Samsung wyprzedał się w kilka minut. Cena nie gra roli

Ruszyła sprzedaż TriFolda

Samsung Galaxy Z TriFold miał właśnie swój rynkowy debiut w Korei Południowej. Reakcja klientów przeszła najśmielsze oczekiwania analityków. Mimo że cena tego modelu zaczyna się od 3,594 mln wonów (8759 zł), urządzenie wyprzedało się błyskawicznie. Smartfon zniknął z oficjalnego sklepu online oraz z 20 głównych salonów stacjonarnych w zaledwie kilka minut.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sceny pod sklepami przypominały premiery sprzętu sprzed lat. Fani technologii ustawiali się w długich kolejkach, by zdobyć ten unikalny gadżet. Obecnie strona internetowa Samsunga świeci pustkami. Zainteresowani mogą jedynie zapisać się na listę oczekujących i liczyć na powiadomienie o nowej dostawie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
6899 zł - najniższa cena
Kup teraz 6899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
-251.79 zł
1400.79 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/512GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
-120.99 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3679 zł
Advertisement
Nowy Samsung wyprzedał się w kilka minut. Cena nie gra roli

Potężna specyfikacja i zaufanie do marki

Skąd tak wielkie zaufanie konsumentów do tak drogiego urządzenia? Samsung zapracował na to latami doświadczeń. Modele Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 pokazały, że firma uporała się z chorobami wieku dziecięcego składanych ekranów. Dla entuzjastów technologii TriFold nie jest więc drogim eksperymentem, ale logicznym krokiem w przyszłość.

Sama specyfikacja techniczna również robi wrażenie i pomaga uzasadnić wysoki koszt zakupu. Po rozłożeniu użytkownik otrzymuje ogromny, 10-calowy wyświetlacz. W środku drzemie potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite wspierany przez 16 GB pamięci RAM. O czas pracy dba bateria o pojemności 5600 mAh. Co ważne, Samsung gwarantuje aż siedem dużych aktualizacji systemu Android. To sprawia, że jest to inwestycja na lata.

Nowy Samsung wyprzedał się w kilka minut. Cena nie gra roli

Samsung Galaxy Z TriFold
3 opinii
Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold
3 opinii
Ekran 10.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5600mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Kiedy premiera w innych krajach?

Błyskawiczna wyprzedaż w Korei to ważny sygnał dla reszty świata. Producent mógł nie docenić początkowego popytu lub celowo ograniczył pierwszą partię towaru, by zbadać rynek. Niezależnie od przyczyny, zainteresowanie jest ogromne.

Samsung potwierdził już, że Galaxy Z TriFold nie pozostanie ciekawostką dostępną tylko w Azji. Urządzenie ma trafić na kluczowe rynki międzynarodowe, w tym do USA i prawdopodobnie do Europy.

Kiedy to nastąpi? Przecieki wskazują na początek 2026 roku. Premiera może zbiec się w czasie z debiutem serii Galaxy S26. Jeśli planujecie zakup, warto trzymać rękę na pulsie. Sytuacja z Korei sugeruje, że walka o egzemplarze w przedsprzedaży będzie zacięta.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy Z Flip7
0 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
0 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jest lepiej, niż się spodziewałem

Samsung Galaxy Z Fold7 w Media Expert
Samsung Galaxy Z Flip7 w Media Expert
Samsung Galaxy Z Flip7 FE w Media Expert
Image
telepolis
korea południowa samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z TriFold Samsung Galaxy Z TriFold specyfikacja samsung galaxy z trifold cena
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Android Headlines