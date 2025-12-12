OpenAI kontratakuje. Nowy model miażdży konkurencję
Firma OpenAI odkryła karty i oficjalnie zaprezentowała światu model GPT-5.2. Nowa sztuczna inteligencja ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję i prawdziwym przełomem w pracy zawodowej.
Debiutuje model językowy GPT-5.2
Wyścig zbrojeń w świecie AI nie zwalnia ani na chwilę. OpenAI pokazał właśnie model GPT-5.2, który ma zostawić rywali w tyle. Twórcy rozwiązania ChatGPT obiecują, że ich nowe dziecko poradzi sobie z zadaniami, które do tej pory wymagały sztabu ludzi.
Myśli jak ekspert
Sercem nowej aktualizacji jest wariant GPT-5.2 Thinking. OpenAI chwali się, że to pierwszy model, który w testach dorównuje ludzkim ekspertom lub ich przewyższa. Firma oparła te twierdzenia na nowym benchmarku o nazwie GDPval. Sprawdza on zdolności AI w 44 różnych zawodach.
|GPT‑5.2 Thinking
|GPT‑5.1 Thinking
|GDPval (wygrane lub remisy)
Zadania związane z pracą opartą na wiedzy
|70,9%
|38,8% (GPT‑5)
|SWE-Bench Pro (public)
Inżynieria oprogramowania
|55,6%
|50,8%
|SWE-bench Verified
Inżynieria oprogramowania
|80,0%
|76,3%
|GPQA Diamond (bez narzędzi)
Pytania naukowe
|92,4%
|88,1%
|Rozumowanie CharXiv (z Python)
Pytania dotyczące wykresów naukowych
|88,7%
|80,3%
|HMMT (luty 2025)
Turniej matematyczny
|99,4%
|96,3%
|FrontierMath (Poziom 1–3)
Zaawansowana matematyka
|40,3%
|31,0%
|ARC-AGI-1 (Verified)
Abstrakcyjne rozumowanie
|86,2%
|72,8%
|ARC-AGI-2 (Verified)
Abstrakcyjne rozumowanie
|52,9%
|17,6%
Wyniki robią wrażenie. GPT-5.2 Thinking wygrywa lub remisuje z czołowymi specjalistami w aż 70,9% przypadków. Nie chodzi tu tylko o pisanie wierszy. Model ma świetnie radzić sobie z tworzeniem skomplikowanych prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych i zarządzaniem wieloetapowymi projektami. To narzędzie ma realnie zarabiać na siebie w firmach.
Programista na pełen etat
Dobre wieści płyną też dla programistów. GPT-5.2 znacznie lepiej radzi sobie z kodowaniem niż jego poprzednicy. W teście SWE-Bench Pro, który symuluje prawdziwą inżynierię oprogramowania, model osiągnął wynik 55,6%. To nowy rekord w branży.
Szczególnie duży skok jakościowy widać w tworzeniu interfejsów (front-end). Nowy GPT potrafi budować złożone UI, w tym elementy 3D. Testerzy chwalą go za to, że staje się wreszcie użytecznym partnerem w codziennej pracy nad kodem, a nie tylko generatorem prostych skryptów.
Trzy wersje dla każdego
OpenAI nie ogranicza się do jednego modelu. Do użytkowników trafiają trzy warianty:
- GPT-5.2 Instant – szybki i lekki, do prostych zadań,
- GPT-5.2 Thinking – potężny model do głębokiej analizy i "myślenia",
- GPT-5.2 Pro – najbardziej zaawansowana wersja dla wymagających.
Nowe modele są już wdrażane do ChatGPT dla użytkowników płatnych planów. Programiści mogą też korzystać z nich poprzez API.
Wygląda na to, że OpenAI chce szybko odzyskać palmę pierwszeństwa i pokazać firmie Google, kto tu rządzi. Więcej informacji o GPT-5.2 znajdziesz pod tym adresem.