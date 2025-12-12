AI na nadgarstku za 300 zł. Ten smartwatch zaskakuje

Sztuczna inteligencja w tanim wydaniu

Bemi Zeno to urządzenie, które na papierze wygląda na znacznie droższe, niż jest w rzeczywistości. Producent postawił tu na mocny marketing związany z AI. Zegarek oferuje wbudowanego asystenta głosowego do obsługi telefonu. Najciekawiej brzmi jednak funkcja Chat Da GPT. Pozwala ona na szybkie wyszukiwanie informacji z poziomu nadgarstka. To rzadkość w tej klasie cenowej.

Na tym możliwości sztucznej inteligencji się nie kończą. Smartwatch ma generator grafik AI. Użytkownik może wydać komendę głosową, a zegarek stworzy na tej podstawie unikalną tarczę. To świetna opcja dla osób, które lubią personalizować swój sprzęt. Wszystko to działa w oparciu o dedykowaną aplikację Bemi Fit.

Ekran AMOLED i rozmowy przez Bluetooth

Poza funkcjami programowymi, Bemi Zeno broni się specyfikacją techniczną. Zastosowano tu wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Ma on rozdzielczość 466 x 466 pikseli i obsługuje tryb Always-On Display. Sercem urządzenia jest procesor JL7013A6 wspierany przez 128 MB pamięci. Jak zapewnia producent, taka konfiguracja powinna zapewnić płynne działanie systemu.

Warto wspomnieć o funkcjach komunikacyjnych. Zegarek ma wbudowany głośnik i mikrofon. Można przez niego prowadzić rozmowy telefoniczne bez wyciągania smartfonu z kieszeni. Nie jest to model z eSIM, więc telefon musi znajdować się w zasięgu Bluetooth. Użytkownik ma też dostęp do historii połączeń i klawiatury numerycznej bezpośrednio na ekranie zegarka.

Obudowa spełnia normę IP67. Oznacza to odporność na pył i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Bateria o pojemności 280 mAh ma wystarczyć na 4 do 10 dni pracy. W trybie czuwania czas ten wydłuża się do 15 dni. Zestaw czujników jest standardowy dla tej półki. Mamy tu pomiar tętna, ciśnienia krwi i saturacji (SpO2) oraz monitorowanie snu. Dla aktywnych przygotowano 25 trybów sportowych.

Dostępność i cena

Bemi Zeno debiutuje w Polsce w bardzo dobrej cenie. Zegarek kosztuje 299 zł. Dystrybutorem marki jest firma 4cv Mobile.