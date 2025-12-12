Masz mObywatel? Włącz to natychmiast, bo złodzieje nie śpią

Statystyki są niepokojące

Związek Banków Polskich wyłożył karty na stół i liczby nie napawają optymizmem. Tylko w III kwartale 2025 roku odnotowano ponad 3,5 tysiąca prób wyłudzenia kredytów. Oszuści działali średnio co 36 minut. Łączna kwota, na jaką chcieli naciągnąć banki i niczego nieświadomych obywateli, to aż 78,3 mln zł.

Przed nami okres świątecznych zakupów. To czas, kiedy nasza czujność jest uśpiona, a ruch w sieci i sklepach ogromny. To idealne warunki dla cyberprzestępców. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o funkcji, którą w swoim telefonie powinien włączyć każdy Polak. Mowa o usłudze Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel.

Kilka kliknięć, by chronić pieniądze

Zastrzeżenie numeru PESEL to obecnie najskuteczniejsza tarcza przed kradzieżą tożsamości. Do tej pory skorzystało z niej blisko 7,5 miliona osób. Większość, bo aż 75%, zrobiła to wygodnie przez aplikację w smartfonie. To nic nie kosztuje, a może uratować nasze oszczędności.

Jak to działa? Gdy aktywujesz blokadę, system bankowy i notarialny dostaje sygnał "stop". Nikt nie weźmie na ciebie kredytu, nie kupi drogiego sprzętu na raty ani nie otworzy konta w banku. Co ważne dla użytkowników telefonów – blokada uniemożliwia też wyrobienie duplikatu karty SIM. To częsta metoda oszustów na przejmowanie dostępu do bankowości internetowej.

Pełna ochrona prawna

Największą zaletą tego rozwiązania nie jest wcale technologia, a prawo. Jeśli masz zastrzeżony PESEL, a mimo to bank udzieli komuś kredytu na Twoje dane, to nie jest Twój problem. W świetle przepisów nie ponosisz żadnych konsekwencji.

Nie musisz biegać po sądach, udowadniać, że to nie twój podpis, ani spłacać cudzych długów. Instytucje finansowe mają obowiązek weryfikować status PESEL przed podpisaniem umowy. Jeśli tego nie zrobią lub zignorują blokadę, wina leży po ich stronie. Ty jesteś kryty.

Jak to włączyć i mieć spokój?

Wielu użytkowników obawia się, że zastrzeżenie numeru sparaliżuje ich codzienne sprawy. Spokojnie, to tak nie działa. Z zablokowanym numerem bez problemu pójdziesz do lekarza, wykupisz receptę, weźmiesz ślub czy wyrobisz dowód osobisty. Blokada dotyczy tylko spraw finansowych i majątkowych.

A co, jeśli sam będziesz chciał wziąć kredyt lub kupić telewizor na raty? To banalnie proste. Wchodzisz do aplikacji mObywatel, klikasz "Cofnij zastrzeżenie" i gotowe. Zmiana działa natychmiast. Po załatwieniu sprawy w banku możesz ustawić automatyczne ponowne zastrzeżenie, na przykład za 30 minut.