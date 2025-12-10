Nawet do 10 000 zł cashbacku przy zakupie telewizora TCL? Sprawdź szczegóły

Kupno telewizora to zawsze ważna decyzja. To jeden z tych sprzętów, które wybieramy nie na 2-3 lata, a na dłuższy okres. Zazwyczaj mówi się, że TV wymieniamy średnio co 5-7 lat. Dlatego tak kluczowe jest, aby wybrać odpowiedni dla siebie model. Media Expert właśnie znacząco ułatwił tę decyzję. Kupując jeden z modeli marki TCL możesz zdobyć nawet do 10 000 zł zwrotu w ramach cashbacku.

Cachback na telewizory TCL w Media Expert

W sklepach Media Expert trwa właśnie promocja, w ramach której – przy zakupie wybranego telewizora marki TCL – można otrzymać zwrot części wydanych pieniędzy na konto (tzw. cashback). Kwota uzależniona jest od modelu urządzenia, ale sięga nawet 10 000 zł.

Zasady promocji są bardzo proste. Cały proces zaczyna się od wybrania i kupna telewizora firmy TCL. Modele objęte promocją są dostępne na stronie Media Expert. W dalszej kolejności należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zamieścić na stronie sklepu opinię na temat zakupionego telewizora. Ta musi mieć od 100 do 300 znaków i zawierać hashtag #tclzwrot. Po tym musisz zrobić zrzut ekranu takiej opinii (jest to opcjonalne).

Po drugie, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie tcl-promocje.pl/zwrot. W nim trzeba zamieścić wszystkie wymagane informacje, w tym także zrobiony wcześniej zrzut ekranu opublikowanej opinii, dowód zakupu oraz zdjęcie opakowania i numeru seryjnego. Po weryfikacji zgłoszenia otrzymasz zwrot na podany w zgłoszeniu numer konta. I to tyle.

Telewizory w promocji

Promocją objętych jest w sumie kilkadziesiąt telewizorów marki TCL. Zwroty w ramach cashback wynoszą, w zależności od modelu i ceny, od 100 do nawet 10 000 zł. Wybrałem kilka moim zdaniem najciekawszych urządzeń.

TCL 115X955 Max Premium QD-Mini LED

Telewizor TCL 115X955 znalazł się w zestawieniu z dwóch powodów. Przede wszystkim jest to absolutnie topowy model w ofercie marki TCL. Wyposażony jest w matrycę QD-Mini LED o przekątnej aż 115 cali, rozdzielczością 4K Ultra HD oraz odświeżaniem 144 Hz. Według producenta w aż 98 proc. pokrywa profesjonalną paletę barw DCI-P3, a do tego ma aż 20 000 stref lokalnego wygaszania i osiąga szczytową jasność nawet 5000 nitów. Oglądanie filmów, meczów i granie na konsoli to na takim ekranie czysta przyjemność.

Po drugie jest to model, przy zakupie którego otrzymacie maksymalną kwotę zwrotu, czyli kilkukrotnie wspominane już 10 000 zł. Cena? Kosmiczna, bo aż 74 999 zł. Czy warto? Na pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że tak.

TCL 65C8K QD-Mini LED

Sporo tańszą alternatywą, ale też sporo mniejszą, jest model TCL 65C8K w cenie 5499,99 zł. Nie bez powodu jest to jeden z najpopularniejszych telewizorów tego producenta w sklepie Media Expert. Ma naprawdę dużo do zaoferowania i będzie idealnym wyborem do większości salonów w dzisiejszych mieszkaniach.

Telewizor wyposażony jest w wysokiej klasy 65-calową matrycę QD-Mini LED. W tym przypadku ma ona maksymalną rozdzielczość 4K Ultra HD i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, która jest idealna do najnowszych gier. Gracze na pewno docenią też obecność HDMI 2.1, ALLM, VRR oraz dedykowanego Game Bar. Urządzenie obsługuje wszystkie najważniejsze standardy HDR – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision i Dolby Vision IQ. A to wszystko na bazie systemu Google TV z tysiącami aplikacji, w tym wszystkimi najważniejszymi serwisami streamingowymi.

Cashback w przypadku tego modelu wynosi 500 zł.

TCL 75CK7 QD-Mini LED

A może szukać większego telewizora niż 65 cali? W takim wypadku za 5999,99 zł możesz kupić model TCL 75C7K. Jak nazwa wskazuje, ma on ekran o przekątnej 75 cali. To nadal matryca QD-Mini LED z rozdzielczością 4K Ultra HD i odświeżaniem 144 Hz, więc jakość będzie równie wysoka. Obsługuje też HDR10, Dolby Vision IQ, HDR10+ oraz HLG.

Dużą zaletą telewizora jest procesor AiPQ Pro. Ten analizuje każdy fragment obrazu. Na tej podstawie automatycznie dostosowuje kolory, kontrast i jasność. Dzięki temu nie musisz samemu zmieniać ustawień, aby cieszyć się wysoką jakości obrazu. Wisienką na torcie jest system operacyjny Google TV, a to oznacza dostęp do tysięcy aplikacji. Przy zakupie tego modelu cashback wynosi 500 zł.