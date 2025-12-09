Awaria BNP Paribas Bank Polska. Padła bankowość mobilna

Właśnie trwa awaria aplikacji mobilnej BNP Paribas Bank Polska. Dotyczy ona użytkowników aplikacji mobilnej. Na razie nie jest znana jej przyczyna.

Awaria aplikacji BNP Paribas Bank Polska

Użytkownicy aplikacji nie są w stanie z niej skorzystać. Zamiast tego widzą kod błędu 200 lub 113. Zgodnie ze zgłoszeniami na Downdetectorze, oraz komentarzami pod profilem Facebookowym banku, problemy rozpoczęły się tuż przed 17:00. Obecnie nie wiadomo, jaki jest zasięg problemów.