Nic lepszego nie zobaczysz w weekend. Wszystkie 8 odcinków w streamingu

Serial powtórzy ogromny sukces książek?

"Scarpetta" opowiada o słynnej patolog sądowej Kay Scarpeccie (w tej roli Nicole Kidman) i jest bez wątpienia, jednym z najbardziej wyczekiwanych adaptacji kryminalnych ostatniej dekady. Nic, dziwnego że tytułowa Scarpetta ma ogromną rzeszę fanów - wszak seria, autorstwa Patricii Cornwell liczy sobie ponad 25 książek. Taka ilość już o czymś świadczy. Na pewno o tym, że bohaterka zjednała sobie ogromną sympatię czytelników. Sama powieść w dniu premiery w 1990 roku, sprzedała się w ponad 120 milionach egzemplarzy na całym świecie. Stąd oczekiwania, że serial powtórzy sukces.

To, że serial zadebiutował tuż przed weekendem, jest świetną informacją dla wszystkich tych, którzy lubią zasiąść przed ekranami telewizorów właśnie w sobotę i niedzielę. A zachęcić do obejrzenia może także fakt, że serial na ten moment może pochwalić się 80% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes.

"Scarpetta" na Prime Video. 8 odcinków na raz

Serial opowiada o utalentowanej, ale także bezkompromisowej lekarce medycyny sądowej, która jest w stanie zdemaskować każdego seryjnego zabójcę. Ale jest też coś, co zaprząta jej głowę. Sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, może także doprowadzić teraz do jej upadku. Można się domyślić, że doktor Scarpetta zrobi wszystko, aby tak się nie stało.

Niewątpliwym atutem serialu jest także fakt, że został on osadzony we współczesnym świecie zaawansowanych badań kryminalistycznych, co z pewnością ucieszy fanów tego typu kina. Dla tych, którzy "Scarpettę" już obejrzeli, mamy inną propozycję - mogą oni zatracić się w przygodach "Młodego Sherlocka" także na Prime Video.

Obok Nicole Kidman (która jest także producentką wykonawczą serialu), w obsadzie pojawią się także: Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker oraz Ariana DeBose.