Za 2 dni premiera. Ma nas rzucić na kolana, a tu jeszcze taka wiadomość

Za dwa dni premiera na Paramount+, a od 27 marca będzie można go zobaczyć także na platformie SkyShowtime. Mowa o najnowszym westernowym serialu Sheridana, "The Madison", z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem w rolach głównych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:26
Jeszcze nie było 1. sezonu, a już chwalą drugi

Premiera "The Madison" odbędzie się 14 marca na kanale Paramount+. Pierwsze trzy odcinki zostaną wyemitowane od razu, a na kolejne trzy poczekamy do 21 marca 2026. Przypomnijmy, że serial został wyprodukowany pod koniec 2024 roku, a produkcja drugiego sezonu ruszyła rok później. Zatem znów mamy do czynienia z tym, że jeszcze nie widzieliśmy pierwszej części, a już w drodze jest "jeszcze lepszy" sezon drugi. Tak przynajmniej zapowiedziała aktorka, grająca Macy, Alaina Pollack w jednym z ostatnich wywiadów.

Jak czytamy w ScreenRant, aktorka stwierdziła, że:

O mój Boże. Sezon 2 był jeszcze lepszy niż pierwszy. Szczerze mówiąc, czuję że zyskałam nową rodzinę. Nie mogę się doczekać aż wszyscy zobaczą drugi sezon.

Alaina Pollack gra jedną z wnuczek Stacy i Prestona. Aktorka nie ma dużego doświadczenia w branży rozrywkowej, ale ma już na swoim koncie horror "The Surrender" oraz jeden odcinek programu w Prime Video. Brak jej zatem jeszcze doświadczenia odnośnie tego, jak działają produkcje. Stwierdziła, że nie było do dla niej do końca normalne, że kręciła drugi sezon, jeszcze zanim ukazał się pierwszy. Ale jak sama przyznaje, udział w drugiej części "The Madison" z tak dużym wyprzedzeniem był ogromnie ekscytujący. Dla nas widzów, to także świetna wiadomość. Jeśli nawet nie spodoba nam się pierwsza część, to mamy nadzieję, że w drugiej akcja rozkręci się, a sprawy nabiorą tempa. 

 

Paramount+ nowy serial w SkyShowtime The Madison
Źródła zdjęć: SkyShowtime
Źródła tekstu: SkyShowtime, Paramount +, screenrant