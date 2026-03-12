Za 2 dni premiera. Ma nas rzucić na kolana, a tu jeszcze taka wiadomość

Jeszcze nie było 1. sezonu, a już chwalą drugi

Premiera "The Madison" odbędzie się 14 marca na kanale Paramount+. Pierwsze trzy odcinki zostaną wyemitowane od razu, a na kolejne trzy poczekamy do 21 marca 2026. Przypomnijmy, że serial został wyprodukowany pod koniec 2024 roku, a produkcja drugiego sezonu ruszyła rok później. Zatem znów mamy do czynienia z tym, że jeszcze nie widzieliśmy pierwszej części, a już w drodze jest "jeszcze lepszy" sezon drugi. Tak przynajmniej zapowiedziała aktorka, grająca Macy, Alaina Pollack w jednym z ostatnich wywiadów.

Alaina Pollack gra jedną z wnuczek Stacy i Prestona. Aktorka nie ma dużego doświadczenia w branży rozrywkowej, ale ma już na swoim koncie horror "The Surrender" oraz jeden odcinek programu w Prime Video. Brak jej zatem jeszcze doświadczenia odnośnie tego, jak działają produkcje. Stwierdziła, że nie było do dla niej do końca normalne, że kręciła drugi sezon, jeszcze zanim ukazał się pierwszy. Ale jak sama przyznaje, udział w drugiej części "The Madison" z tak dużym wyprzedzeniem był ogromnie ekscytujący. Dla nas widzów, to także świetna wiadomość. Jeśli nawet nie spodoba nam się pierwsza część, to mamy nadzieję, że w drugiej akcja rozkręci się, a sprawy nabiorą tempa.