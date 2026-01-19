Fani "Yellowstone" się doczekali. Czy te 6. odcinków rzuci nas na kolana?

"The Madison" to 6. odcinkowy serial, w którym główne role powierzono Michelle Pfeiffer i Kurtowi Russellowi. Zwiastun zdradza też datę premiery - ekranowy debiut został zaplanowany na 14 marca. Szykujcie zatem miejsce na kanapie.

"The Madison" co to za produkcja?

To serial, który opowiada o rodzinie Clyburnów, która po wyprowadzce z Nowego Jorku, osiedla się w dolinie Madison River w Montanie. Przeprowadzka na dzikie tereny Montany jest spowodowana potrzebą otrząśnięcia się po nagłej stracie. "Moje centrum, moja dusza, odeszła" mówi Michelle Pfeiffer na samym początku zwiastuna.

Póki co nie ma za bardzo wyjaśnienia, czy Clyburnowie są spokrewnieni ze słynną rodziną Duttonów w "Yellowstone", ale jedno jest pewne - dzięki nim znów będziemy mogli zanurzyć się w tym malowniczym uniwersum.

Serial ma być najbardziej intymnym dziełem scenarzysty Taylora Sheridana. Co ciekawe, akcja będzie rozgrywała się w malowniczej scenerii Montany oraz pulsującą energią Manhattanu. A wszystko to, pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, co właściwie sprawia, że rodziny trzymają się razem. Trzeba przyznać, że od premiery "Yellowstone" w 2018 roku, Sheridan stał się jednym z najbardziej pracowitych oraz odnoszących sukcesy showrunnerów w Hollywood. Był producentem wykonawczym każdego spin-offu, który przejawia neo-westernowe klimaty. W dalszym ciągu, oprócz "The Madison", pracuje on nad projektami dwóch kolejnych kontynuacji "Yellowstone": "Y: Marshals" i "Dutton Ranch".

Co ciekawe, publikacja zwiastunu "The Madison" zbiegła się czasowo z finałem drugiego sezonu serialu "Landman". Także widz nie zostaje z pustką, tylko może spokojnie oczekiwać na kolejną nowość w tym stylu.