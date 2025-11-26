SkyShowtime wyciąga asa z rękawa. Na ten zwiastun czekało wielu widzów
Wszyscy fani słynnego rancza "Yellowstone" mogą poczuć się usatysfakcjonowani. Platforma SkyShowtime zaprezentowała właśnie zwiastun nadchodzącego serialu: "Marshals: historia z Yellowstone". I choć trwa on jedynie 1:27 to jednak daje wrażenie, że przed nami niezłe kino akcji.
Słynne ranczo powraca
Zapowiedź serialu "Marshals: historia z Yellowstone" jest już dostępna w sieci. To nic innego, jak najnowsza produkcja autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. To kolejny spin-off genialnego serialu "Yellowstone". Zwiastun zapowiada, że po raz kolejny będziemy mogli śledzić losy jednego z Duttonów, tym razem Kayce'a. I choć nie padła jeszcze dokładna data premiery, to już i tak miłą wiadomością jest fakt, że nastąpi ona wkrótce.
W obsadzie po raz kolejny zobaczymy w roli Kayce'a - Luke'a Grimes'a. Ale to nie jedyny powrót, jakiego możemy się spodziewać. Do uniwersum powrócą także Brecken Merrill jako Tate, syn Kace'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater oraz Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.
"Marshals: historia z Yellowstone" - jaka fabuła na nas czeka?
Kayce Dutton, po opuszczeniu rancza Yellowstone, dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals. Tu właśnie przyjdzie mu połączyć umiejętności żołnierskie z kowbojskimi. Po raz kolejny będzie także wymierzał sprawiedliwość w Montanie i walczył z przemocą w regionie. Oczywiście, będzie jednocześnie starał się spełnić w roli rodzica, co nie będzie wcale łatwe. Czy Kayce da radę udźwignąć na swoich barkach tak wielki ciężar?