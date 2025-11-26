SkyShowtime wyciąga asa z rękawa. Na ten zwiastun czekało wielu widzów

Słynne ranczo powraca

Zapowiedź serialu "Marshals: historia z Yellowstone" jest już dostępna w sieci. To nic innego, jak najnowsza produkcja autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. To kolejny spin-off genialnego serialu "Yellowstone". Zwiastun zapowiada, że po raz kolejny będziemy mogli śledzić losy jednego z Duttonów, tym razem Kayce'a. I choć nie padła jeszcze dokładna data premiery, to już i tak miłą wiadomością jest fakt, że nastąpi ona wkrótce.

Dalsza część tekstu pod wideo

W obsadzie po raz kolejny zobaczymy w roli Kayce'a - Luke'a Grimes'a. Ale to nie jedyny powrót, jakiego możemy się spodziewać. Do uniwersum powrócą także Brecken Merrill jako Tate, syn Kace'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater oraz Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

"Marshals: historia z Yellowstone" - jaka fabuła na nas czeka?