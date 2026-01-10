Sprzęt

Apple iPhone Air 2 naprawi dwa główne grzeszki poprzednika

iPhone Air okazał się wpadką Apple. Telefon nie cieszy się dużym zainteresowaniem i nie ma czemu się dziwić. Jednak drugi model ma naprawić dwa główne problemy smartfonu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 17:38
Apple z pewnością liczył, że iPhone Air będzie rozchodził się jak świeże bułeczki. Niestety, telefon okazał się raczej czerstwym chlebem, którego nikt nie chce.

Chociaż pojawiały się informacje, że firma z Cupertino może całkowicie zrezygnować z tego pomysłu, to najwyraźniej Tim Cook i spółka nie zamierzają odpuszczać. Drugi model ma poprawić dwie kwestie.

Apple iPhone Air 2

Czemu iPhone Air nie okazał się sukcesem? Powodów pewnie jest wiele, ale wskazać można przede wszystkim dwa — słaba bateria oraz pojedynczy aparat, który nijak nie przystaje do dzisiejszych standardów. Jednak jest szansa, że drugi model poprawi oba te elementy.

Według najnowszych doniesień Apple iPhone Air 2 ma poprawić grzeszki swojego poprzednika. Jednym z nich jest wspominana kamera. Druga wersja smartfonu ma zaoferować już podwójny aparat fotograficzny ze znacznie szerszymi możliwościami.

Druga zmiana, co może zaskakiwać, ma dotyczyć ekranu. Apple ma wykorzystać panel w technologii CoE (Color on Encapsulation). Ten ma zintegrowaną warstwę dotykową bezpośrednio w wyświetlaczu. To z jednej strony pozwala zaoszczędzić trochę miejsca, co w tak cienkim urządzeniu jest na wagę złota, a z drugiej przekłada się na mniejsze zużycie energii.

Dzięki temu firma z Cupertino nie tylko obniży zapotrzebowanie na energię, ale być może będzie w stanie też zastosować trochę większą baterię. Raczej nie sprawi to, że iPhone Air 2 stanie się najdłużej działającym smartfonem na jednym ładowaniu, ale każda poprawa w tej kwestii na pewno będzie mile widziana.

Czy to wystarczy? Czas pokaże.

Źródła tekstu: PhoneArena