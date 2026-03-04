Nowe procesory AMD nie wspierają w pełni... kart graficznych AMD

Kilka dni temu AMD zaprezentowało procesory z serii Ryzen AI 400 PRO dla laptopów i komputerów stacjonarnych oraz układy APU w postaci Ryzen AI 400. O ile pierwsze z wymienionych to rozwiązania dla przedsiębiorstw, tak drugie mają zastąpić popularną serie Ryzen 8000G i pozwolić na tanie granie. Niestety - nowe szczegóły ze specyfikacji zdradzają sporą wadę.

Wybrane karty graficzne mogą zanotować o 30% mniej FPS

Z opublikowanych danych wynika, że nowe procesory oferują mniejszą liczbę linii PCIe niż poprzednia generacja. Najmocniejszy model z tej rodziny, Ryzen AI 7 450G, dysponuje łącznie 16 liniami PCIe 4.0, z czego do wykorzystania pozostaje 12 linii. W przypadku modelu Ryzen AI 5 435G liczba ta spada do 14 linii 4.0, z czego aktywnych jest tylko 10 linii.

W praktyczne oznacza to spore kompromisy. W topowym Ryzenie AI 400 dla AM5 maksymalna konfiguracja dla GPU będzie odpowiadała trybowi PCIe 4.0 x8. To oznacza przepustowość zbliżoną do PCIe 3.0 x16. O ile dla wielu kart graficznych nie będzie to krytyczny problem, tak w niektórych scenariuszach spadek wydajności może być zauważalny - do 30%. Mowa głównie o seriach jak AMD Radeon RX 9000 czy NVIDIA GeForce RTX 5000.