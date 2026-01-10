Na rynku soundbarów jest nowy gracz. I ma dużo do zaoferowania

Rynek konsumenckiego audio dla posiadaczy telewizorów powiększa się. Jedna z większych firm zajmujących się produkcją wysokiej klasy sprzętu właśnie ogłosiła swoje pierwsze soundbary.

Dalsza część tekstu pod wideo

SVS wchodzi na rynek soundbarów

Marka SVS Audio do tej pory była tożsama z systemami audio (zestawy głośników, subwoofery i inne akcesoria) z najwyższej półki. Tym razem amerykańska firma postanowiła wejść w segment soundbarów, przed którym się wstrzymywała od dłuższego czasu.

SVS nie jest jednak pierwszym producentem bardziej tradycyjnego sprzętu audio, który postanowił spróbować sił w soundbarach – wcześniej zrobił to Marshall z modelem Heston 120 oraz KEF z XIO.

Czego można się spodziewać po pierwszym soundbarze od SVS? Ich debiutancki produkt w tym segmencie, to SVS R|Evolution Soundbar, który jest sprzętem z 3.1‑kanałowym dźwiękiem, z 9 głośnikami. System można rozbudować o dwie bezprzewodowe satelity tylne (głośniki SVS R|Evolution Wireless Surround Speakers), a także o drugi subwoofer. Wtedy można uzyskać dźwięk 5.1 lub 5.2. Przy zakupie poszerzonego zestawu 5.1 - dodatkowe głośniki SVS R|Evolution Wireless Surround Speakers (50W każdy) są również fabryczne sparowane.

Moc urządzenia to 180W, a 12‑calowy głośnik niskotonowy dokłada 600W i jest bezprzewodowy. Subwoofer jest już fabrycznie sparowany z soundbarem. Zestaw soundbaru z subwooferem można podłączyć do telewizora poprzez złącze HDMI eARC.

Sprzęt zapewnia dodatkowo system wzmocnienia brzmienia dialogów Dolby oraz wirtualizację Dolby Atmos – niestety jednak nie znajdziemy tu dedykowanych głośników górnych do prawdziwego Atmosa. Auto EQ

Jeśli chodzi o inne parametry i funkcje, soundbar SVS obsługuje WiFi oraz Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect i odtwarzanie muzyki w 24‑bit / 96 kHz high‑res audio.