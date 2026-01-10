Na rynku soundbarów jest nowy gracz. I ma dużo do zaoferowania
Rynek konsumenckiego audio dla posiadaczy telewizorów powiększa się. Jedna z większych firm zajmujących się produkcją wysokiej klasy sprzętu właśnie ogłosiła swoje pierwsze soundbary.
SVS wchodzi na rynek soundbarów
Marka SVS Audio do tej pory była tożsama z systemami audio (zestawy głośników, subwoofery i inne akcesoria) z najwyższej półki. Tym razem amerykańska firma postanowiła wejść w segment soundbarów, przed którym się wstrzymywała od dłuższego czasu.
SVS nie jest jednak pierwszym producentem bardziej tradycyjnego sprzętu audio, który postanowił spróbować sił w soundbarach – wcześniej zrobił to Marshall z modelem Heston 120 oraz KEF z XIO.
Czego można się spodziewać po pierwszym soundbarze od SVS? Ich debiutancki produkt w tym segmencie, to SVS R|Evolution Soundbar, który jest sprzętem z 3.1‑kanałowym dźwiękiem, z 9 głośnikami. System można rozbudować o dwie bezprzewodowe satelity tylne (głośniki SVS R|Evolution Wireless Surround Speakers), a także o drugi subwoofer. Wtedy można uzyskać dźwięk 5.1 lub 5.2. Przy zakupie poszerzonego zestawu 5.1 - dodatkowe głośniki SVS R|Evolution Wireless Surround Speakers (50W każdy) są również fabryczne sparowane.
Moc urządzenia to 180W, a 12‑calowy głośnik niskotonowy dokłada 600W i jest bezprzewodowy. Subwoofer jest już fabrycznie sparowany z soundbarem. Zestaw soundbaru z subwooferem można podłączyć do telewizora poprzez złącze HDMI eARC.
Sprzęt zapewnia dodatkowo system wzmocnienia brzmienia dialogów Dolby oraz wirtualizację Dolby Atmos – niestety jednak nie znajdziemy tu dedykowanych głośników górnych do prawdziwego Atmosa. Auto EQ
Jeśli chodzi o inne parametry i funkcje, soundbar SVS obsługuje WiFi oraz Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect i odtwarzanie muzyki w 24‑bit / 96 kHz high‑res audio.
Nie wiemy jeszcze, w jakiej cenie zadebiutuje soundbar SVS, ale producent zamierza go wydać w drugim kwartale 2026.