Nowy serial o napadzie stulecia. Zakasuje słynny "Dom z papieru"?

Trzymający w napięciu thriller o napadzie

Platforma Prime Video wrzuciła do sieci zwiastun jednej ze swoich styczniowych premier - "Steal". To serialowy thriller z gwiazdą "Gry o tron" (Sophie Turner) w głównej roli. A trzeba przyznać, że już sama fabuła trzyma w napięciu. Pomysł, wykradnięcia milionów należących do zwykłych ludzi już sam w sobie kojarzy się z wielką sensacją i ogromną dawką kina akcji.

Serial liczy sobie sześć odcinków i opowiada historię Zary (Sophie Turner), zwykłej pracownicy biurowej, której codzienny dzień w Lochmill Capital - firmie obsługującej fundusze emerytalne - zamienia się w chaos, gdy do firmy wpadają brutalni złodzieje z szokującym żądaniem. Gang przestępców zmusza ją oraz jej współpracownika do wykonywania poleceń.

Kto chce wykraść miliony z przyszłych emerytur i dlaczego?

I tak to zwykły dzień w pracy przeradza się w zbrodnię stulecia. Serial to prawdziwa gratka dla fanów filmów o napadach typu "Dom z papieru". To istna gra w kotka i myszkę, w której śledczy ścigają się, aby odkryć kto mógłby chcieć wykraść tak ogromną sumę i co go do tego skłoniło.