Nowy serial o napadzie stulecia. Zakasuje słynny "Dom z papieru"?

Zwiastun serialu "Steal" (polskie tłumaczenie: "Skok") z pewnością spodoba się fanom "Domu z papieru". Ale nie tylko. Napad na firmę inwestycyjną i pracownicy w roli zakładników - zapowiada się kawał mocnego kina.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:05
Trzymający w napięciu thriller o napadzie

Platforma Prime Video wrzuciła do sieci zwiastun jednej ze swoich styczniowych premier - "Steal". To serialowy thriller z gwiazdą "Gry o tron" (Sophie Turner) w głównej roli. A trzeba przyznać, że już sama fabuła trzyma w napięciu. Pomysł, wykradnięcia milionów należących do zwykłych ludzi już sam w sobie kojarzy się z wielką sensacją i ogromną dawką kina akcji. 

Serial liczy sobie sześć odcinków i opowiada historię Zary (Sophie Turner), zwykłej pracownicy biurowej, której codzienny dzień w Lochmill Capital - firmie obsługującej fundusze emerytalne - zamienia się w chaos, gdy do firmy wpadają brutalni złodzieje z szokującym żądaniem. Gang przestępców zmusza ją oraz jej współpracownika do wykonywania poleceń. 

Kto chce wykraść miliony z przyszłych emerytur i dlaczego?

I tak to zwykły dzień w pracy przeradza się w zbrodnię stulecia. Serial to prawdziwa gratka dla fanów filmów o napadach typu "Dom z papieru". To istna gra w kotka i myszkę, w której śledczy ścigają się, aby odkryć kto mógłby chcieć wykraść tak ogromną sumę i co go do tego skłoniło. 

Premiera serialu "Skok" na Amazon Prime Video została zapowiedziana na 21 stycznia 2026 roku. Serwis udostępni od razu wszystkie sześć odcinków. 

Seriale kryminalne Amazon Prime Video nowy serial seriale Amazon Prime Video
Zródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Amazon