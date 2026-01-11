Wrzucił dane 17,5 mln użytkowników Instagram. W tym numery telefonów

Opublikowanie danych 17,5 mln użytkowników Instagrama brzmi groźnie. Takie też jest. Wśród informacji znajdują się imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, a w niektórych przypadkach także fizyczne adresy. Rzecz w tym, że wyciek nie jest nowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poufne dane, ale stary wyciek

Wszystkie te informacje nie są nowe. Pochodzą z wycieku z 2024 roku, kiedy to błąd w API Instagrama pozwalał atakującym na masowe zbieranie informacji na temat użytkowników. Problem został szybko naprawiony, ale mleko się rozlało.

Czy to oznacza, że ponowna publikacja tych danych jest niegroźna? Nic z tych rzeczy. W ten sposób mogą one trafić do kolejnych oszustów, którzy zaczną je wykorzystywać we własnych celach.

Już teraz pojawiają się doniesienia o atakach wycelowanych w użytkowników Instagrama. Hakerzy podszywają się w nich pod dział wsparcia platformy, aby wyłudzić dane logowania. Inny atak polega na uruchomieniu mechanizmu resetowania hasła.