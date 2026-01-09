To już dzisiaj. Pierwsza premiera Apple TV w tym roku

Hugh Laurie w "Teheranie" na Apple TV

Jak już pisaliśmy jakiś czas temu, nowym członkiem obsady, jest znany z kultowego serialu "Dr House", Hugh Laurie. Obok amerykańskiego gwiazdora, w obsadzie pojawią się także znani z poprzednich sezonów: Niv Sultan, Shaun Toub, Shila Ommi.

Co ciekawe, "Tehran 3" miał już swoją premierę w Izraelu, i to jeszcze w 2024. Choć serial był gotowy, Apple zdecydowało się wstrzymać premierę, ze względu na drażliwy temat związany z bieżącymi wydarzeniami w Izraelu i Palestynie. Choć konflikt w strefie Gazy trwa do dziś, platforma najwidoczniej uznała, że produkcja czekała już wystarczająco długo i zaplanowała emisję całego sezonu na początek 2026 roku.

9 stycznia został wyemitowany odcinek pierwszy, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, w każdy piątek, aż do 27 lutego. Pierwsze dwa sezony również można oglądać na Apple TV.

Udany serial szpiegowski

"Teheran" to jeden z najpopularniejszych seriali obcojęzycznych Apple, który został już przedłużony na czwarty sezon, mimo że fani musieli czekać na nowe odcinki ponad trzy lata, po drugim sezonie.

