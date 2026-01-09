Telewizja i VoD

To już dzisiaj. Pierwsza premiera Apple TV w tym roku

Serwis streamingowy Apple TV rozpoczyna rok 2026 z przytupem. Na platformę powraca międzynarodowy serial sensacyjny "Teheran". Pierwszy odcinek długo opóźnianego trzeciego sezonu można oglądać od dzisiaj, 9 stycznia 2026. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:50
0
Hugh Laurie w "Teheranie" na Apple TV

Jak już pisaliśmy jakiś czas temu, nowym członkiem obsady, jest znany z kultowego serialu "Dr House", Hugh Laurie. Obok amerykańskiego gwiazdora, w obsadzie pojawią się także znani z poprzednich sezonów: Niv Sultan, Shaun Toub, Shila Ommi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ciekawe, "Tehran 3" miał już swoją premierę w Izraelu, i to jeszcze w 2024. Choć serial był gotowy, Apple zdecydowało się wstrzymać premierę, ze względu na drażliwy temat związany z bieżącymi wydarzeniami w Izraelu i Palestynie. Choć konflikt w strefie Gazy trwa do dziś, platforma najwidoczniej uznała, że produkcja czekała już wystarczająco długo i zaplanowała emisję całego sezonu na początek 2026 roku.

9 stycznia został wyemitowany odcinek pierwszy, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, w każdy piątek, aż do 27 lutego. Pierwsze dwa sezony również można oglądać na Apple TV. 

Udany serial szpiegowski

"Teheran" to jeden z najpopularniejszych seriali obcojęzycznych Apple, który został już przedłużony na czwarty sezon, mimo że fani musieli czekać na nowe odcinki ponad trzy lata, po drugim sezonie. 

Nadchodzące premiery na Apple TV

Trzeci sezon "Teheranu" zaczyna ofertę oryginalnych treści Apple na rok 2026. W przyszłym tygodniu pojawi się także drugi sezon thrillera "Hijack", tydzień po nim "Drops of God 2", a pod koniec miesiąca powróci trzecia odsłona cenionego serialu komediowego "Shrinking". 

