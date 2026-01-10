Chiny coraz bardziej samowystarczalne w półprzewodnikach. Rodzime firmy mają coraz więcej

Chiny coraz bardziej niezależne od reszty świata

Chiny zaczęły na poważnie podchodzić do tematu niezależności podczas pierwszej kadencji republikańskiego prezydenta. Wtedy na przykład Huawei na poważnie przyspieszył prace nad Harmony OS. Wcześniej co prawda prace już trwały, ale chiński producent traktował je dość po macoszemu. O ile prezydentura Joe Bidena przyniosła pewną odwilż w stosunkach między Chinami i USA, a część sankcji została zdjęta, to Chiny nie chciały się zatrzymać.