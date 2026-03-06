Sprzęt

Ten producent smartfonów zwija żagle. Dobiły go ceny RAM i konkurencja

Popularny w swoim czasie producent smartfonów – firma Meizu – ostatecznie wycofuje się z produkcji smartfonów. Jeżeli macie poczucie déjà vu, to nic dziwnego. To już kolejna rezygnacja Meizu, ale wygląda na to, że teraz firma zwija żagle już na dobre.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten producent smartfonów zwija żagle. Dobiły go ceny RAM i konkurencja

Po raz pierwszy (nie licząc wcześniejszych perturbacji) firma Meizu zapowiadała koniec produkcji smartfonów na początku 2024 roku, jednak nie wytrwała długo w swym postanowieniu i już kilka miesięcy później zdecydowała się powrócić z nowymi modelami. Ostatnią dużą premiera był nieźle wyposażony kompaktowy flagowiec Meizu 22, pracujący pod kontrolą układu Snapdragon 8s Gen 4. Wszystko na nic.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz firma definitywnie anulowała zaplanowane premiery sprzętowe, o czym mówią najnowsze doniesienia z Chin. Zamiast tego marka skupi się wyłącznie na rozwoju oprogramowania AI, w tym na systemie Flyme OS przeznaczonym dla samochodów (większościowym właścicielem Meizu jest koncern Geely).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor VIEWSONIC VG2756-2K 27" 2560x1440px IPS
Monitor VIEWSONIC VG2756-2K 27" 2560x1440px IPS
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Suszarka REMINGTON Shine Therapy D5216 Biało-niebieski 2300W
Suszarka REMINGTON Shine Therapy D5216 Biało-niebieski 2300W
0 zł
99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Uchwyt do monitora SAVIO UM-01 17-32 cali Czarny
Uchwyt do monitora SAVIO UM-01 17-32 cali Czarny
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Meizu już od dawna pozostaje w cieniu, jednak dekadę temu był to gracz, który zapowiadał się na drugie Xiaomi. Firma produkowała smartfony od 2008, by w kolejnych latach pokazać wiele nowatorskich konstrukcji, jak np. Meizu Pro 7 – pierwszy smartfon z dodatkowym ekranem AMOLED na tyle obudowy. Choć nie były to absolutne flagowce, przyciągały uwagę ciekawym wyglądem i niezłymi specyfikacjami. Flyme OS był jednym z pierwszych systemów wzorowanych na iOS, co przyciągało uwagę użytkowników zniechęconych do niezbyt ciekawego wtedy interfejsu Androida.

Meizu ofiarą RAMpokalipsy

Bezpośrednią przyczyną kapitulacji Meizu jest zjawisko określane mianem RAMpokalipsy. Giganci tacy jak Google, Microsoft czy OpenAI masowo wykupują układy pamięci RAM na potrzeby swoich centrów danych i infrastruktury AI. Prowadzi to do potężnych braków na rynku elektroniki użytkowej i gwałtownego wzrostu kosztów produkcji. Chińska marka otwarcie przyznała, że w takich warunkach konkurowanie na rynku smartfonów jest po prostu niemożliwe. Szansę na przetrwanie mają tylko najwięksi gracze.

Problemy Meizu to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Niedawno z rynku mobilnego wycofał się również tajwański Asus, który postanowił przenieść swoje zasoby na rozwój komputerów PC oraz urządzeń AI. Analitycy biją na alarm, przewidując, że po chwilowym odbiciu z lat 2024-2025, obecny rok przyniesie ponowne załamanie się popytu na telefony.

Zależnie od ośrodka badawczego, prognozy na 2026 rok są wyjątkowo pesymistyczne. Omdia przewiduje spadek globalnych dostaw o 7%, Gartner o 8,4%, a IDC spodziewa się wręcz rekordowego tąpnięcia na poziomie blisko 13%. Najmocniej ucierpią producenci urządzeń z niższej i średniej półki. Szacuje się, że sprzedaż telefonów wycenianych poniżej 100 dolarów skurczy się w tym roku aż o 31%.

Motorola Edge 70 grafitowy
Apple iPhone 17 Pro w RTV Euro AGD
Smartwatch Xiaomi Watch 5 w Media Expert
Apple iPhone 17 256 GB
Image
telepolis
Meizu Meizu 22
Źródła zdjęć: Weibo
Źródła tekstu: Phone Arena