Meizu wraca z kompaktowym zabójcą flagowców. Będzie hit?

Firma Meizu kiedyś zapowiadała się na drugie Xiaomi, a kilka jej udanych konstrukcji stanowiło przedmiot pożądania poszukiwaczy niedrogich, dobrze wyposażonych smartfonów z Chin. Później marce nie wiodło się jednak najlepiej, aż w końcu ogłosiła rezygnację z dalszej produkcji telefonów. W 2024 roku firma ogłosiła jednak, że wraca na rynek, ale aż do teraz nie pokazała modelu, który by przykuwał uwagę. Nowy Meizu 22 to już całkiem ciekawa propozycja – smartfon ma solidną specyfikację i wpisuje się w trend kompaktowych smartfonów z wyższej półki.

Meizu 22 otrzymał 6,3‑calowy ekran OLED 1,5K LTPO z odświeżaniem adaptacyjnym 1-120 Hz. Panel wyróżnia się szczytową jasnością aż 6000 nitów, zwraca też bardzo wąskimi ramkami o szerokości 1,2 mm, równymi z każdej strony. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D.

Sercem Meizu 22 jest Snapdragon 8s Gen 4 (taktowanie do 3,2 GHz), czyli tegoroczny układ Qualcomma stworzony z myślą o super średniakach, prawie flagowcach. W zależności od wariantu użytkownicy mogą liczyć na 12 GB lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć UFS 4.0 do 1 TB. Na pokładzie znalazły się także: łączność 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4, moduł UWB, NFC, port USB‑C z obsługą audio i głośniki stereo.

Obiecująco przedstawia się też sekcja foto – obejmuje cztery aparaty 50 Mpix. Główna jednostka to OmniVision OV50H 1/1.3” z OIS i przysłoną f/1.68. Do tego dochodzi ultraszerokokątny OV50D 122° obsługujący makro z odległości 2,5 cm, teleobiektyw peryskopowy połączony z matrycą Sony LYT-600 z 3‑krotnym zoomem optycznym, funkcją telemacro 15 cm i OIS, a także aparat do selfie 50 Mpix o polu widzenia 90°.

Energię do pracy Meizu 22 dostarcza akumulator 5510 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W i bezprzewodowym 66 W. Obudowa spełnia normy wytrzymałości IP66 i IP68. Smartfon działa pod kontrolą Flyme AIOS 2 opartym na Androidzie 15 z licznymi dodatkami, w tym funkcjami AI.

Meizu 22 będzie dostępny w kolorach różowym Love Pink, czarnym Unlimited Black i białym Meizu White. Ceny w Chinach rozpoczynają się od 2999 juanów (ok. 1520 zł) za wersję 12 + 256 GB, a kończą na 4199 juanów (2125 zł) za wariant 16 GB + 1 TB oraz edycję specjalną Return to China Flagship Limited Edition z unikatową obudową i dodatkowymi akcesoriami.