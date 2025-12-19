Polska na podium Europy. Chodzi o otwarte dane

Polska na podium

Wyprzedziły nas tylko Francja i Litwa. Polska osiągnęła łączny wynik na poziomie aż 97,8% w najnowszym raporcie Open Data Maturity 2025. Ma to świadczyć o tym, że nasza polityka udostępniania informacji publicznych działa świetnie. Wiceminister cyfryzacji porównał otwarte dane do kluczowej infrastruktury, takiej jak drogi czy sieci energetyczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Otwarte dane to dziś infrastruktura rozwoju – tak samo ważna jak drogi czy sieci energetyczne. Polska udowadnia, że potrafi nie tylko udostępniać dane, ale także skutecznie je wykorzystywać do budowania nowoczesnej, przejrzystej i innowacyjnej gospodarki. To efekt długofalowej strategii i konsekwentnych inwestycji w cyfrowe państwo. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji

W aż trzech z czterech głównych kategorii dostaliśmy maksymalne noty. Polska uzyskała 100% punktów w obszarach polityki, portalu oraz wpływu danych na społeczeństwo i gospodarkę. To duże wyróżnienie na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Nowoczesny portal i bezpieczne logowanie

Nasz narodowy serwis dane.gov.pl przeszedł w ostatnim czasie ważne zmiany. Został on zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z bezpiecznego uwierzytelniania. Portal pozwala też sprawdzić, jakie dane istnieją w zasobach publicznych, nawet jeśli nie mogą być one w pełni udostępnione.

Polska wdrożyła także system monitorowania zbiorów danych o wysokiej wartości (HVD). Ma to na celu zapewnienie zgodności z nowymi przepisami unijnymi. Urzędnicy na bieżąco sprawdzają, jak instytucje publiczne wywiązują się z obowiązku dzielenia się informacjami.

Liczy się jakość, a nie ilość

Jakość udostępnianych danych w Polsce systematycznie rośnie. W tej kategorii zanotowaliśmy wynik na poziomie 91,3%. Oznacza to wzrost o 0,8 punktu procentowego. Duża w tym zasługa projektu "Otwarte dane 3.0 – dane o szczególnej wartości", który wspiera modernizację baz danych.

Ważnym punktem na mapie rozwoju była międzynarodowa konferencja w Łodzi pod hasłem "The Future is Data". Wzięło w niej udział 300 ekspertów z całej Europy. Podczas wydarzenia Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z lokalnymi władzami. Współpraca ta ma pomóc lepiej dopasować udostępniane dane do potrzeb obywateli i samorządów.