Polska na podium Europy. Chodzi o otwarte dane

Polska odniosła wielki sukces w obszarze cyfryzacji. Nasz kraj trafił do ścisłej europejskiej czołówki w rankingu otwartych danych. Wyniki są imponujące i pokazują naszą siłę w regionie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:07
Polska na podium

Wyprzedziły nas tylko Francja i Litwa. Polska osiągnęła łączny wynik na poziomie aż 97,8% w najnowszym raporcie Open Data Maturity 2025. Ma to świadczyć o tym, że nasza polityka udostępniania informacji publicznych działa świetnie. Wiceminister cyfryzacji porównał otwarte dane do kluczowej infrastruktury, takiej jak drogi czy sieci energetyczne.

Otwarte dane to dziś infrastruktura rozwoju – tak samo ważna jak drogi czy sieci energetyczne. Polska udowadnia, że potrafi nie tylko udostępniać dane, ale także skutecznie je wykorzystywać do budowania nowoczesnej, przejrzystej i innowacyjnej gospodarki. To efekt długofalowej strategii i konsekwentnych inwestycji w cyfrowe państwo.

Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji

W aż trzech z czterech głównych kategorii dostaliśmy maksymalne noty. Polska uzyskała 100% punktów w obszarach polityki, portalu oraz wpływu danych na społeczeństwo i gospodarkę. To duże wyróżnienie na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Nowoczesny portal i bezpieczne logowanie

Nasz narodowy serwis dane.gov.pl przeszedł w ostatnim czasie ważne zmiany. Został on zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z bezpiecznego uwierzytelniania. Portal pozwala też sprawdzić, jakie dane istnieją w zasobach publicznych, nawet jeśli nie mogą być one w pełni udostępnione.

Polska wdrożyła także system monitorowania zbiorów danych o wysokiej wartości (HVD). Ma to na celu zapewnienie zgodności z nowymi przepisami unijnymi. Urzędnicy na bieżąco sprawdzają, jak instytucje publiczne wywiązują się z obowiązku dzielenia się informacjami.

Liczy się jakość, a nie ilość

Jakość udostępnianych danych w Polsce systematycznie rośnie. W tej kategorii zanotowaliśmy wynik na poziomie 91,3%. Oznacza to wzrost o 0,8 punktu procentowego. Duża w tym zasługa projektu "Otwarte dane 3.0 – dane o szczególnej wartości", który wspiera modernizację baz danych.

Ważnym punktem na mapie rozwoju była międzynarodowa konferencja w Łodzi pod hasłem "The Future is Data". Wzięło w niej udział 300 ekspertów z całej Europy. Podczas wydarzenia Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z lokalnymi władzami. Współpraca ta ma pomóc lepiej dopasować udostępniane dane do potrzeb obywateli i samorządów.

Dodatkowe szczegóły można znaleźć w tym dokumencie PDF.

cyfryzacja ministerstwo cyfryzacji unia europejska dane.gov.pl polska a reszta europy raport ue open data otwarte dane Open Data Maturity 2025
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji