Samsung daje nawet 2000 zł. Tyle dostaniesz na wirtualną kartę VISA

Ruszyła promocja Samsung, w której kupując smartfon Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip 7 FE lub Galaxy Z Fold7 lub dowolny tablet z serii Galaxy Tab S11 oraz modele Tab S10 FE i Lite można otrzymać cashback w formie środków zasilających wirtualną kartę VISA w Samsung Wallet. Promocja trwa do 22 lutego. W zależności od modelu kwota zwrotu wynosi od 200 do 2000 zł.

Jakie urządzenia i ile można zyskać?

W promocji „Zwrot na Samsung Wallet” biorą udział poniższe modele Galaxy. Przy zakupie każdego z nich w terminie od 2 do 22 lutego 2026 r. u jednego z partnerów biorących udział w promocji, można zyskać określoną z góry kwotę zwrotu:

Galaxy Z Fold7 – 2000 zł,

Galaxy Z Flip7 – 1500 zł,

Galaxy Z Flip7 FE – 1000 zł,

Galaxy Tab S11 Ultra – 1000 zł,

Galaxy Tab S11 – 800 zł,

Galaxy Tab S10 FE – 200 zł,

Galaxy Tab S10 Lite – 200 zł.

Jak odebrać zwrot? Wystarczy kupić urządzenie objęte promocją i aktywować je do 1 marca 2026 r. – na terytorium Polski, z dostępem do internetu. Wymagane uruchomienie z polską kartą SIM. Następnie na urządzeniu należy zalogować w Samsung Members i wypełnić formularz promocyjny.

Po pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzyma kod promocyjny, który będzie można zrealizować w aplikacji „Samsung Zwrot na Kartę” (Galaxy Store/Google Play)., Trzeba wpisać w niej kod promocyjny, zaakceptować regulamin i przejść wymagane kroki weryfikacji dla wydania karty. Środki zostaną dodane do wirtualnej karty VISA, dostępnej w Samsung Wallet, a płatności będzie można wykonać za pośrednictwem Samsung Pay.

Cashback przyznawany jest w formie wirtualnej karty płatniczej VISA, wydawanej i obsługiwanej przez Planet Pay. Karta jest jednorazowo zasilana kwotą zwrotu – nie można jej ponownie doładować. Środki w ramach zwrotu są dostępne w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez wydawcę karty. Termin ważności karty to 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo zgodnie z zasadami promocji, po upływie określonego czasu w aplikacji może pojawić się opcja wskazania rachunku bankowego w celu rozliczenia niewykorzystanych środków.