e-PIT niedostępny. Ministerstwo wyjaśnia

e-PIT niedostępny. Resort wyjaśnia

Usługa ta jest jedną z najpopularniejszych, z której korzystają miliony Polaków. Dziś ruszają prace serwisowe, które spowodują niedostępność tej usługi aż do 14 lutego 2026 roku. Wszystko po to, z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie podatników, którzy od połowy lutego będą mogli szybko i sprawnie rozliczyć swój podatek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usługa e-PIT jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Pozwala na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online. Logowanie do usługi odbywa się za pomocą: profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej oraz e-dowodu.

Przerwa techniczna - co się będzie działo?

W tym czasie Krajowa Administracja Skarbowa będzie przygotowywała elektroniczne rozliczenia dla podatników. Od 15 lutego bowiem w usłudze e-PIT podatnicy znajdą już gotowe rozliczenia za 2025 rok.

Jak co roku, KAS przygotuje elektroniczne zeznania dla podatników. Od 15 lutego 2026 roku, będą dostępne rozliczenia za 2025 rok uzupełnione m.in. informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Aby proces przebiegł sprawnie, fiskus musi przeprowadzić zaplanowane prace w tej usłudze. wyjaśnia Resort Ministerstwa Finansów.

Jak podano, prace są zaplanowane i mają potrwać od 4 do 14 lutego włącznie. W tym czasie system zostanie zasilony milionami danych, które pozwolą wygenerowanie wstępnie wypełnionych deklaracji.