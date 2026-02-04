Lenovo w Biedronce za 49,99 zł. Przecena jest potężna

Mowa tu o Lenovo LP40II, czyli dość prostych, ale też dobrze wycenionych dousznych słuchawkach TWS. Świetnie sprawdzą się one jednakowo do sparowania ich z laptopem — niekoniecznie od Lenovo oraz ze smartfonem. Chociaż nie jest to raczej marzenie audiofila, tak na uwagę zasługuje rozsądnych rozmiarów przetwornik 10 mm.

Lenovo LP40II

Słuchawki te oferują także baterie pozwalającą na pracę do 4 godzin, a etui ładujące wydłuża ten czas do 22 godzin. Na uwagę zasługuje także odporność na wodę w ramach normy IPX5.