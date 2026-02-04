Lenovo w Biedronce za 49,99 zł. Przecena jest potężna
I owszem, mamy tu do czynienia z dość typową, biedronkową zagrywką, ponieważ w większości sklepów Lenovo LP40II jest wyceniane na 70-80 zł, a nie 129 zł, jak w Biedronce. Jednak nie zmienia to faktu, że obecna cena w sklepie z owadem wynosi 49,99 zł, co czyni ją bardzo atrakcyjną.
Mowa tu o Lenovo LP40II, czyli dość prostych, ale też dobrze wycenionych dousznych słuchawkach TWS. Świetnie sprawdzą się one jednakowo do sparowania ich z laptopem — niekoniecznie od Lenovo oraz ze smartfonem. Chociaż nie jest to raczej marzenie audiofila, tak na uwagę zasługuje rozsądnych rozmiarów przetwornik 10 mm.
Lenovo LP40II
Słuchawki te oferują także baterie pozwalającą na pracę do 4 godzin, a etui ładujące wydłuża ten czas do 22 godzin. Na uwagę zasługuje także odporność na wodę w ramach normy IPX5.
Czy są to więc słuchawki, które koniecznie musisz mieć? No cóż... logo Lenovo dodaje im nieco powagi. To jednak przede wszystkim tanie słuchawki, które powinniśmy traktować raczej jako awaryjne źródło dźwięku, kiedy nasza główna para się rozładuje, lub z jakiegoś powodu nie chcemy jej używać. Słuchawki te dostępne są w promocji w sklepie internetowym Biedronka Home.