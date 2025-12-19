Exynos 2600 oficjalnie. To pierwszy na świecie układ 2 nm

Podczas gdy konkurencja w postaci Qualcomma, MediaTeka czy Apple wciąż bazuje na litografii 3 nm, Samsung wykonał krok naprzód. Exynos 2600 to pierwszy na rynku układ SoC dla smartfonów, wyprodukowany w procesie 2 nm GAA (Gate-All-Around) opracowanym przez Samsung Foundry. Nowoczesny proces technologiczny ma przynieść korzyści zarówno w wydajności, jak i efektywności energetycznej.

Największą zmianą w budowie układu jest porzucenie typowych rdzeni energooszczędnych. Exynos 2600 korzysta z 10-rdzeniowego CPU opartego na najnowszej architekturze Arm v9.3. Konfiguracja klastrów wygląda następująco:

1x główny rdzeń C1-Ultra taktowany zegarem 3,8 GHz,

3x wydajne rdzenie C1 Pro z zegarem 3,25 GHz,

6x rdzeni C1 Pro (zamiast typowych rdzeni little) o taktowaniu 2,75 GHz.

Taka budowa ma zapewnić do 39% wzrostu wydajności CPU względem poprzednika (Exynosa 2500), przy jednoczesnym zachowaniu lepszej sprawności energetycznej.

Za wrażenia w grach odpowiada nowy układ graficzny Xclipse 960. Samsung przekonuje, że nowy GPU jest dwukrotnie wydajniejszy obliczeniowo od poprzedniej generacji i oferuje aż o 50% lepszą wydajność w Ray Tracingu.

Równie imponująco wyglądają dane dotyczące sztucznej inteligencji. Nowy NPU ma zapewniać 113-procentowy wzrost wydajności AI w porównaniu do Exynosa 2500. Przekłada się to na szybsze wykrywanie obiektów na zdjęciach oraz zaawansowane przetwarzanie obrazu przez ISP. Nowy system wizualny VPS oraz odszumianie wideo oparte na głębokim uczeniu mają poprawić jakość nagrań w słabym świetle. Układ obsłuży matryce o rozdzielczości do 320 Mpix.

W Exynosie 2600 debiutuje także rozwiązanie o nazwie Heat Path Block (HPB). Jest to nowa konstrukcja wykorzystująca materiał High-k EMC, która optymalizuje ścieżkę transferu ciepła. Dzięki obniżeniu oporu cieplnego HPB ma znacznie szybciej odprowadzać temperaturę na zewnątrz układu, co pozwoli na utrzymanie wysokiej wydajności przez dłuższy czas bez zjawiska dławienia termicznego, szczególnie podczas grania.

W specyfikacji Exynosa 2600 znajdziemy także obsługę najnowszych standardów pamięci LPDDR5X oraz UFS 4.1. Układ pozwoli na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K przy odświeżaniu do 120 Hz. Zadbano również o bezpieczeństwo, wprowadzając sprzętową kryptografię.